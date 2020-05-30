Frankfurt ile oynadığı son yedi Bundesliga maçının sadece birini kaybeden Wolfsburg, tek mağlubiyetini sahasında aldı. Wolfsburg'un Bundesliga tarihinde Frankfurt'tan daha fazla mağlup ettiği tek takım Mönchengladbach.

Frankfurt'un Bundesliga tarihinde maç başına Wolfsburg'dan daha az puan topladığı tek rakibi Blau- Weiß 90 Berlin. Bu sezon Bundesliga'da 11 kafa golüne sahip olan Wolfsburg, kafa vuruşları sonucunda en son 2014/15'te daha fazla gol atmıştı. Bundesliga'da oynadığı son altı maçın beşinde galip gelemeyen Wolfsburg, bu karşılaşmalarda üç gol atabildi.

Wolfsburg forması giyen Maximilian Arnold Bundesliga kariyerinde en fazla gole doğrudan katkı sağladığı sezonu oynuyor. Son altı Bundesliga maçında beş kez mağlup olan Frankfurt, ligin ikinci yarısındaki ilk dört maçta mağlubiyet almamıştı.

Bundesliga'da çıktığı son dört maçta en az üçer gol yiyen Frankfurt, beş maçlık bir seriyi sadece 1976'da yaşamıştı.

Son Bundesliga maçında Freiburg kalesine 16 isabetli şut çeken Frankfurt, 2004/05 sezonundan bu yana bunu başaran ikinci takım oldu. 2019/20 Bundesliga sezonunda deplasmanda en az puan toplayan takım Eintracht Frankfurt.

Wolfsburg Eintracht Frankfurt maçı ne zaman, saat kaçta hangi kanaldan canlı yayınlanacak?

Wolfsburg Eintracht Frankfurt maçı bugün saat 16:30'da başlayacak. Mücadele Misli.com ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak