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Winter Football Series, 4 gollü Napoli - Crystal Palace maçıyla son buldu

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#Winter Football Series#Napoli#Crystal Palace
Winter Football Series, 4 gollü Napoli - Crystal Palace maçıyla son buldu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2022 21:01

İtalya Serie A ekibi Napoli, hazırlık maçında İngiltere Premier Lig temsilcisi Crystal Palace’ı 3-1 yendi.

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Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada hazırlıklarına Antalya’nın Belek turizm bölgesinde devam eden Napoli ile Crystal Palace, hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Regnum Carya’nın düzenlediği Winter Football Series bu maçla sona erdi. Napoli ve Crystal Palace, mücadelenin ardından Belek’teki kamp çalışmalarını noktaladı. Mücadelede hakem Raşit Yorgancılar düdük çaldı. Yorgancılar’ın yardımcılıklarını Hilmi Göktürk İmamoğlu ile Tufan Selvi üstlendi.

Napoli Teknik Direktörü Luciano Spalletti, karşılaşmaya, "Meret - Di Lorenzo, Juan Jesus, Ostigard, Mario Rui, Ndomlebe, Eljif Elmas, Matteo Politano, Giovanni, Lobotka, Kravatskhelia, Osimhen" 11’iyle mücadeleye başladı.

Crystal Palace Teknik Direktörü Patrick Vieira ise mücadeleye şu 11’le çıktı: "Butland - Clyne, Tomkins, Guehi, Ward, Schlupp, Milivojevic, Hughes, Olise, Eze, Zaha."

Karşılaşmada Napoli’ye galibiyeti getiren golleri 36’ncı dakikada Victor Osimhen ile 64 ve 81’inci dakikalarda Giacomo Raspadori atarken; Crystal Palace’ın golü 33’üncü dakikada Wilfried Zaha kaydetti. 

EMRE BELÖZOĞLU MÜCADELEYİ TAKİP ETTİ

Antalya’da kamp çalışmalarını gerçekleştiren Başakşehir’de teknik direktör Emre Belözoğlu, Napoli ile Crystal Palace arasındaki hazırlık maçını takip etti. Belözoğlu’na, Selçuk Şahin ile Webo eşlik etti.

Öte yandan mücadeleyi Serik Belediyespor Başkanı İbrahim Şahin de izledi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Winter Football Series#Napoli#Crystal Palace

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