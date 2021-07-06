Wimbledon'da Medvedev'i yenen Hurkacz, Federer'in rakibi oldu

İngiltere'nin başkent Londra'da düzenlenen turnuvanın 8. günü, sabah seansı maçlarıyla başladı.



Tek kadınlar çeyrek final karşılaşmasında 8 numaralı seri başı Pliskova, İsviçreli Viktorija Golubic'i 6-2'lik setlerle zorlanmadan 2-0 mağlup ederek turnuvada son dört tenisçi arasına adını yazdırdı.



Turnuvada ilk kez yarı finale kalan Pliskova, Belaruslu Aryna Sabalenka ile Tunuslu Ons Jabeur arasındaki mücadelenin kazananıyla bu turda karşılaşacak.



- Ertelenen maçı Hurkacz kazandı



Wimbledon'da dün şiddetli yağış nedeniyle yarıda bırakılarak bugüne ertelenen tek erkekler dördüncü tur mücadelesi tamamlandı.



Turnuvanın 2 numaralı seri başı tenisçisi Rus Daniil Medvedev'in, 14 numaralı seri başı Polonyalı Hubert Hurkacz karşında 2-1 (6-2, 6-7, 6-3, 3-4) önde olduğu sırada yarıda kesilen mücadelenin dördüncü setini 6-3 önde kapatan Hurkacz, skoru 2-2'ye getirerek mücadeleyi final setine taşıdı. Oyunun son setini de 6-3 kazanan Hurkacz, önemli bir sürprize imza atarak mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.



Kariyerinin ilk grand slam çeyrek finaline çıkan 24 yaşındaki tenisçi, turnuvada 8 şampiyonluğu bulunan 39 yaşındaki İsviçreli Roger Federer ile bu turda karşılaşacak.