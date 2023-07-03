Wimbledon'da heyecan başlıyor! Rekor para ödülü ve favoriler...

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Dünyanın en iyi tenisçilerinin katıldığı organizasyonda dağıtılan toplam para ödülü geçen yıla oranla yüzde 10.8 artırılarak toplam 44 milyon sterline (1 milyar 452 milyon TL) yükseltildi. Tek erkekler ve kadınlarda şampiyon olanların 2.3 milyon sterlin (75.9 milyon TL) kazanacağı turnuvada ikincilere 1.2 milyon sterlin (39 milyon 600 bin TL) verilecek. İlk turda elenenlere dağıtılan para miktarı da geçen yıla oranla yüzde 100 artılarak 55 bin sterline (1 milyon 815 bin TL) çıkarıldı.

Rafael Nadal katılamıyor

Londra’daki All England Lawn Tenis Kulübü’nde 1877 yılından beri düzenlenen 136. Wimbledon Turnuvası’nda gözler öncelikle Novak Djokovic’in üzerinde olacak. Son 4 organizasyonda da şampiyon olan ve toplamda 7 zaferi bulunan Sırp tenisçi, bu yıl da mutlu sona ulaşırsa, kendisine ait en fazla Grand Slam turnuvası kazanan erkek tenisçi rekorunu 24’e çıkarmış olacak. Tek erkeklerin diğer favori isimleri, dünya 1 numarası Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev (3), Casper Ruud (4) ve Stefanos Tsitsipas (5). Sakatlığı bulunan Rafael Nadal, 2 kez şampiyon olduğu turnuvaya katılamayacak.

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Kadınlarda 3 favori var

Son 6 turnuvada 6 farklı ismin kazan dığı tek kadınlar kategorisinin bu yılki favorileri ise, dünya sıralamasının ilk 3’ü olan İga Swiatek, Aryna Sabalenka ve Elena Rybakina.

Wimbledon’da, yazılı olmasa da tenisçilerin ‘beyaz giyme zorunluluğu’ bulunuyor. Maçlar sırasında yağmur yağarsa merkez kort dışındaki sahaların üzeri brandayla kapanıyor ve maçlara yağmur molası veriliyor.

Wimbledon’da en fazla şampiyon olan isimler, erkeklerde Roger Federer (8), kadınlarda Martina Navratilova (9)