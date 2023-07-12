Wimbledon Turnuvası’nda top toplayıcılar bile ay asker gibi eğitiyorlar

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Dünyanın en prestijli spor organizasyonlarından Wimbledon Tenis Turnuvası tüm heyecanıyla devam ediyor. Londra’daki All England Lawn Tenis Kulübü’nde 1877 yılından beri 136. defa düzenlenen turnuva, kendine özgü kuralları, özel olarak yetiştirilip tonlarca satılan çilek ve kremasının yanı sıra, kortların sessiz kahramanları olan, 9 ay boyunca adeta askeri eğitim gören top toplayıcı çocukları ile de ön plana çıkıyor. Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, İga Swiatek gibi oyuncular Wimbledon 2023’ün yıldızları olabilir ancak yorulmak bilmeden çalışan top toplayıcılar da turnuvanın diğer yıldızları.

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Wimbledon Turnuvası’nda 13 yıldır görev yapan Türk hakem Mutlu Yücebaş ile top toplayıcı çocukların organizasyon için neden bu kadar önemli olduğu ve onlara bu özel eğitimin nasıl verildiği üzerine konuştuk...

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GELECEKTE CV’LERİNE YAZIYORLAR

Top toplayıcı çocukların çok kritik bir görev üstlendiklerini söyleyen Yücebaş, binlerce başvuru arasından seçilen çocukların 9 ay boyunca çok özel bir eğitimden geçtiklerini ve hiç hata yapmayacakları bir seviyeye gelene kadar bir dizi sınava tabii olduklarını ifade etti. Çocukların CV’lerinde Wimbledon’da görev almış olduklarına dair bir açıklamanın olmasının ileriki hayatlarında büyük avantaj olabileceğini hatırlatan Yücebaş, ”Wimbledon’da böyle bir eğitimden geçip bu tecrübeyi kazanan çocuklar ayrıcalıklı oluyor ve büyük bir deneyimle hayatlarına devam ediyor. Bunun da ileriki yaşlarda faydasını mutlaka görüyorlar” dedi.

İKİ HAFTADA 6 BİN 800 TL ÜCRET

Binlerce başvuru arasından seçilip eğitilen bu çocuklar, iki hafta süren turnuvada 200 sterlin (6 bin 800 TL) maaş da alıyor. Ayrıca turnuva boyunca giydikleri ikonik Ralph Lauren üniformalar ve ayakkabılar da onlarda kalıyor. Top toplayıcı çocukların eğitimi, her yılın şubat ayında Londra’da Wimbledon yakınlarındaki Raynes Park Community Sports Ground’da başlıyor. İki haftada bir antrenman yapan çocuklar Paskalya’dan önce kapalı kortlarda dört seansa katılıyor. Paskalya tatilinin ardından Wimbledon’da antrenmanlar devam ediyor ve haziran ayına kadar sürüyor. Haftalık eğitimler 2 ile 2.5 saat arasında sürüyor.

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250 ERKEK VE KIZ GÖREV ALIYOR

Organızasyonun sorunsuz işlemesi için top toplayıcı çocukların görevlerini hatasız yapmaları gerektiğini ifade eden Mutlu Yücebaş, “Bu önemli bir görev. Maçların sorunsuz devam edebilmesi ve sporcuların konsantrasyonu için her şeyin mükemmel olması lazım. Top toplayan çocuklarımız da bunun bir parçası. Görev alanların işlerini yaparken ‘görünmez olması’ maçların kalitesi için önemli” şeklinde konuştu. Şampiyona boyunca ortalama yaşları 15 olan yaklaşık 250 erkek ve kız görev alıyor. Altı kişilik altı takım Merkez ve 1 No’lu kortlarda çalışmak üzere seçiliyor.