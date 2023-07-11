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Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması

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#Barcelona#Arda Güler#Real Madrid
Barcelona Başkanı Joan Laportadan Arda Güler açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 11, 2023 22:15

Barcelona Kulübü Başkanı Joan Laporta, Real Madrid'e transfer olan Arda Güler ile ilgili açıklama yaptı.

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La Liga devi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair konuştu.

Real Madrid'le transfer savaşına girmeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Laporta, "Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük." dedi.

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#Barcelona#Arda Güler#Real Madrid

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