Barcelona Başkanı Joan Laporta'dan Arda Güler açıklaması

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La Liga devi Barcelona'nın Başkanı Joan Laporta, Mundo Deportivo'ya verdiği röportajda Arda Güler'in transfer sürecine dair konuştu.

Real Madrid'le transfer savaşına girmeyi doğru bulmadıklarını kaydeden Laporta, "Hem Arda Güler hem de Fenerbahçe ile anlaşmıştık ve 17,5 milyon euro vermeye hazırdık. Real Madrid devreye girdi ve çok daha fazla para ödeyerek oyuncuyu aldı. Biz transfer savaşına girmedik çünkü bu yarışa girmeden bu parayla alabileceğimiz çok oyuncu olduğunu düşündük." dedi.