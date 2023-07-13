Wimbledon tek kadınlarda finalin adı belli oldu

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Dünyanın en prestijli turnuvası olarak bilinen Wimbledon Tenis turnuvasında yarı final eşleşmeleri tamamlandı. Wimbledon'da tek kadınlar yarı finallerinin ilk maçında, turnuvaya özel davetle katılan Ukraynalı Elina Svitolina ile Çek Marketa Vondrousova karşı karşıya geldi. Vondrousova maçı 6-3 ve 6-3 setlerle 2-0 kazanarak adını finale yazdırdı ve Wimbledon'da ilk defa son 4 arasına girdi.

Wimbledon finalinde Vondrousova'nın rakibi, Aryna Sabalenka'yı üç sette geçen Ons Jabeur oldu. Geçen yılın ardından bu sene de Wimbledon'da final gören Tunuslu raket, Sabalenka karşısında ilk seti 7-6 kaybettikten sonra 6-4 ve 6-3'lük setlerle geri dönüşü tamamladı ve adını finale yazdırdı.