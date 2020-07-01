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GeriFutbol Wigan Athletic'e kayyum ve puan silme şoku!
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Hürriyet
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Futbol
AA
Haber Giriş: 01.07.2020 - 16:56,Son Güncelleme:

Wigan Athletic'e kayyum ve puan silme şoku!

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İngiltere Championship ekiplerinden Wigan Athletic'in iflas ile karşı karşıya kaldığı, yönetimine kayyum atandığı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan finansal krizin kulüp yönetimine kayyum atanmasını gerekli kıldığı bildirildi.

Kulübün yeni yöneticileri olarak Paul Stanley, Dean Watson ve Leeds United'ın eski başkanı Gerald Krasner'ın atandığı aktarıldı.

İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yapılan açıklamada da Wigan Athletic'in 12 puanının silineceği kaydedildi.

Wigan, 24 kulübün mücadele ettiği İngiltere Championship'te 50 puanla 14. sırada yer alıyor.

Wigan Athletice kayyum ve puan silme şoku

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