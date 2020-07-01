Wigan Athletic'e kayyum ve puan silme şoku!

Kulüpten yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs nedeniyle yaşanan finansal krizin kulüp yönetimine kayyum atanmasını gerekli kıldığı bildirildi.



Kulübün yeni yöneticileri olarak Paul Stanley, Dean Watson ve Leeds United'ın eski başkanı Gerald Krasner'ın atandığı aktarıldı.



İngiltere Futbol Ligi'nin (EFL) internet sitesinde yapılan açıklamada da Wigan Athletic'in 12 puanının silineceği kaydedildi.



Wigan, 24 kulübün mücadele ettiği İngiltere Championship'te 50 puanla 14. sırada yer alıyor.

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