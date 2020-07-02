West Ham United 3-2 Chelsea

Chelsea, Londra Stadı'nda West Ham United'a konuk oldu.

İki Londra temsilcisinin karşılaştığı derbi maçta Chelsea, 42'nci dakikada William'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçti.

Ev sahibi takım West Ham United, 45 2'nci dakikada Tomas Soucek'in golüyle eşitliği sağladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.

İkinci 45 dakikaya hızlı başlayan West Ham United, 51'inci dakikada Michail Antonio'nun attığı golle skoru 2-1 yaptı.

Frank Lampard'ın öğrencileri, William'ın 72'nci dakikada kaydettiği golle beraberliği sağladı.

West Ham United, son dakikaları çekişmeli geçen maçın 89'uncu dakikasında Andriy Yarmolenko'nun golüyle maçı 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne katılabilmek için mücadele eden Chelsea bu sonuçla 54 puanda kalırken, ligde kalma mücadelesi veren West Ham United ise 30 puana yükseldi