West Ham derbide Chelsea'yi devirdi! Tam 48 maç sonra bir ilk...

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Londra derbisinde lider Chelsea'yi ağırlayan West Ham, mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

West Ham'ın galibiyet gollerini 40. dakikada Lanzini, 56. dakikada Bowen, 87. dakikada Masuaku kaydetti. Chelsea'nin golleri ise 28. dakikada Silva ve 44. dakikada Mount'tan geldi.

Bu skorla Chelsea'nin deplasmandaki 5 maçlık kazanma serisi sona erdi. Chelsea ayrıca, 48 maç sonra ilk yarısını önde kapattığı bir lig maçından mağlup olarak ayrıldı.

Bu sonuçla 33 puanda kalan Chelsea maç fazlasıyla liderliğini sürdürdü. West Ham ise 27 puanla 4. sıradaki yerini korudu.