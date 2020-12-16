MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWest Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi
GeriFutbol West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 16.12.2020 - 21:19 | Son Güncelleme:

West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'in yerine Sam Allardyce getirildi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion'da Slaven Bilic'den boşalan teknik direktörlük görevine Sam Allardyce getirildi.

Kulüpten yapılan açıklamada, ligin en tecrübeli teknik direktörleri arasında yer alan İngiliz Sam Allardyce ile 18 aylık sözleşmeye imza atıldığı belirtildi.

Sam Allardyce ve yardımcısı Sammy Lee'nin, takımın yarınki antrenmanlarına katılacağı bilgisi de paylaşıldı.

Sam Allardyce, daha önce Bolton Wanderers, Newcastle United, Blackburn Rovers, West Ham United, Sunderland, Crystal Palace ve Everton gibi önemli İngiliz takımlarında görev almıştı. 66 yaşındaki Allardyce, 2016 yılında ise İngiltere Milli Takımı'nı çalıştırmıştı.

Bu sezon Premier Lig'de 13 maçta 7 puan elde eden West Bromwich Albion, 19. sırada yer alıyor

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle