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GeriFutbol West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Branislav Ivanovic'i transfer etti
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Haber Giriş: 15.09.2020 - 21:07 | Son Güncelleme:

West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Branislav Ivanovic'i transfer etti

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West Bromwich Albion, 36 yaşındaki Branislav Ivanovic'i transfer etti
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İngiltere Premier Lig takımı West Bromwich Albion, Zenit ile sözleşmesi sona eren Branislav Ivanovic'i kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 36 yaşındaki Sırp savunma oyuncusuyla bir yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Chelsea'de geçirdiği 9 yılın ardından 2017'de Zenit'e transfer olan Ivanovic, Rus ekibinde geçen sezon 35 maçta forma giydi ve 4 gol attı.

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