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GeriFutbol Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu
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Futbol
Haber Giriş: 28.01.2021 - 09:28 | Son Güncelleme:

Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu

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Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu
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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, bu kez de cesur pozlarıyla gündem oldu

Galatasaray'ın eski futbolcusu Hollandalı Wesley Sneijder'in eski eşi Yolanthe Cabau, verdiği cesur pozlarla gündem olmaya devam ediyor.

Son olarak kişisel Instagram hesabından bikinili pozunu paylaşan Galatasaray'ın eski yengesinin fotoğrafına takipçileri tarafından binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yolanthe bikinili fotoğraflarının sonuna ise 'İki tane evin var; Biri dünya, biri vücudun' açıklamasını ekledi.

Wesley Sneijderin eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu

İspanya doğumlu güzel model, 2010 yılında evlendiği Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'den 2019 yılında ayrılmıştı.

Oğluyla Nepal'den Amerika'ya tüm dünyada pozlar paylaşan Yolanthe, Sneijder'i ise tamamen silmiş durumda. Eski yengenin hesabından bir tane bile Sneijder fotoğrafı yer almıyor.

Wesley Sneijderin eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu

Wesley Sneijderin eski eşi Yolanthe Cabau son paylaşımıyla gündem oldu

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