Wesley Sneijder, Utrecht'e imza atmak için idmanlara başlıyor

Son olarak fazla kilolarıyla gündeme gelen 36 yaşındaki isim, memleketinin takımı Utrecht'e imza atmadan önce kendini deniyor.

27 Temmuz tarihinde, Hollanda 5. Lig ekiplerinden DHSC'de idmanlara başlayacağı kaydedilen Sneijder'in, fiziksel olarak iyi duruma gelmesinin ardından Utrecht'e imza atacağı belirtildi.

"DAHA ÖNCE KAZANDIĞI PARALARI VEREMEYİZ"

Utrecht Sportif Direktörü Jordy Zuidam, "Biz Sneijder'in daha önce kazandığı paraları veremeyiz ama eğer gelmek isterse, yardımcı oluruz. Bu onun için finansal değil duygusal bir hamle olacak" ifadelerini kullandı.

Ajax altyapısından yetişen Wesley Sneijder, 2013-2017 arasında Galatasaray'da 175 maça çıktı ve 45 gol, 44 asistlik performans sergiledi. (Sporx)

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