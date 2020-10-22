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Haber Giriş: 22.10.2020 - 13:31 | Son Güncelleme:

Werder Bremen takım halinde karantinada!

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Werder Bremen takım halinde karantinada!
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Werder Bremen, takım halinde karantinaya alındı.

Kulüp tarafından yapılan açıklamada, dün bir futbolcunun korona virüs testinin pozitif çıkması neticesinde tüm takımın karantinaya girdiği duyuruldu.

Testi pozitif çıkan futbolcunun ismini açıklamayan Werder Bremen kulübü, futbolcuda enfeksiyonla alakalı bir belirtinin olmadığını açıkladı.

Öte yandan yerel yetkililer takımda bir futbolcunun daha tedbir amaçlı olarak karantinaya girmesini önerdi. Bunun üzerine Alman ekibi önlem olarak takımın tamamının yarın yapılacak ikinci bir teste kadar karantinaya girdiği belirtti.

Werder Bremen'in pazar günü kendi sahasında oynayacağı Hoffenheim maçı öncesi antrenmanları iptal edildi. Hoffenheim maçının oynanacağı bildirildi.

Werder Bremen takım halinde karantinada

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