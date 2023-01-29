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Weghorst transferi sonrası Manchester United efsanesi Paul Parker'dan Süper Lig için olay sözler

Güncelleme Tarihi:

#Wout Weghorst#Manchester United#Beşiktaş
Weghorst transferi sonrası Manchester United efsanesi Paul Parkerdan Süper Lig için olay sözler
Oluşturulma Tarihi: Ocak 29, 2023 13:36

Wout Weghorst'un Beşiktaş'tan Manchester United'a transfer olmasını ve Hollandalı futbolcunun ilk maçlardaki performansını değerlendiren United efsanesi Paul Parker, Türk futboluyla ilgili olay ifadeler kullandı.

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Manchester United'ın efsane futbolcularından Paul Parker, Wout Weghorst transferini yorumlarken Türk futbolunu ve Süper Lig'i hedef alan açıklamalar yaptı.

Beşiktaş'tan ayrılarak Premier Lig devi Manchester United'a transfer olan Wout Weghorst, yeni takımıyla ilk golünü Lig Kupası yarı finalinde Nottingham Forest ağlarına yollamıştı. Hollandalı futbolcu bu maçın ardından hem hocası Erik ten Hag'dan hem de medyadan övgüler almıştı.

Erik ten Hag, yeni forvetiyle ilgili; "Gol atması öz güveni açısından önemliydi. Arsenal ve Crystal Palace maçlarında da iyi işler çıkarmıştı." dedi.

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Weghorst transferi sonrası Manchester United efsanesi Paul Parkerdan Süper Lig için olay sözler

"RONALDO'NUN YAPAMADIĞINI YAPTI"

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Roy Keane: "Üretken bir golcü olacağını düşünmüyorum ancak Rashford’a yardım edebilir. O uluslararası bir oyuncu."

Michael Dawson: "Weghorst tam bir 9 numara ve bence United için iyi bir transfer. O bir süperstar olmayabilir ama goller atar."

Daily Star: "Weghorst, ilk Lig Kupası maçında Cristiano Ronaldo’nun yapamadığını yaptı."

Daily Mirror: "United’ın galibiyetten emin olmasını sağladı."

PAUL PARKER'IN WEGHORST'A ÖVGÜLERİ

Soccernews'e konuşan Manchester United efsanesi Paul Parker, Weghorst için övgü dolu sözler kullandı:

İnsanların Weghorst'a karşı çok sert davrandığını düşünüyorum. Sadece üç maç oynadı ve onu yargılamak için henüz çok erken. Ama burası Manchester United ve insanlar sizi yargılayabilir. Her bir oyuncu büyük bir baskı altında ve günün 24 saati bununla başa çıkmak zorundalar.

Weghorst transferi sonrası Manchester United efsanesi Paul Parkerdan Süper Lig için olay sözler

"ONUN RONALDO OLMADIĞI UNUTULMAMALI"

İnsanlar onun bir Ronaldo olmadığını unutmamalı. Ronaldo daha iyi bir futbolcuydu, ama bu adam farklı bir şey sunuyor. Çok çalışıyor ve kulübe yardım etmek istiyor. Ancak, tüm Ronaldocular Weghorst'a çamur atıyorlar ve onu tehdit ediyorlar. Bu, tek kelimeyle rezalet.

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"TÜRKİYE BİR MEZARLIK LİGİ"

Paul Parker sözlerinin devamında Süper Lig için ağır bir ifade kullandı.

Weghorst'un İngiltere'de oynamaya tekrar uyum sağlaması gerektiğini unutmayın. Türkiye'den buraya geldi. Türkiye ligi, oyuncuların tatil yapmak ya da para kazanmak için gittikleri bir mezarlık gibi.

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#Wout Weghorst#Manchester United#Beşiktaş

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