Webo'nun ırkçı saldırıya uğradığı maç tarihe geçti! 2 milyar kişi o geceyi konuştu

Spor Arena / Adil DEMİRÇUBUK - UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki PSG-Medipol Başakşehir maçında yardımcı antrenör Pierre Webo’ya, Rumen 4. hakem Sebastian Nicolescu tarafından yapılan ırkçı saldırı ve sonrasında yaşananlar, 8-10 Aralık tarihleri arasında tüm dünyada sosyal medyada en çok konuşulan olay olurken, ortaya olağanüstü rakamlar çıktı. Twitter, Facebook, Instagram gibi paylaşım sitelerinde üretilen içeriklerin genelinde Webo’ya destek mesajları atılırken, ırkçı saldırı sonrası sahadan çekilen Başakşehir Kulübü, gösterdiği dik duruş ile takdir topladı.

2 milyon ileti paylaşıldı

Karşılaşmaya ev sahipliği yapan PSG Kulübü’nün tepkisiz kalmaması ve Demba Ba’nın orta hakem Ovidiu Hategan’a söylediği, “Asla ‘Bu beyaz adam’ demezsin, ‘Bu adam’ dersin. Neden ‘Bu siyah adam’ diyorsun?” sözü de olumlu tepkiler aldı. Tüm dünyada 8-10 Aralık tarihleri arasında toplam 1 milyon 185 bin kullanıcı (kişi ve kurum), Twitter, Facebook, Insagram gibi sitelerde konu ile ilgili toplam 2 milyon adet ileti paylaştı. Bu iletiler toplam 2 milyar kişiye ulaşırken, 17 milyar 809 milyon defa görüntülendi. Adba Analytics’in The Brand Age Dergisi ile birlikte hazırladığı raporun detayları şöyle:

EN ÇOK ETKİLEŞİM ALAN PAYLAŞIMLAR

Kullanıcıların olay hakkında en çok etkileşim aldığı paylaşımlara bakıldığında, en çok etkiye sahip içeriklerin siyasi isimlerin, spor kulüplerinin ve sporcuların hesaplarına ait paylaşımlar olduğu görülüyor. Olay hakkında en çok etkiye sahip tweetler şu şekilde:

· @RTErdogan: “Temsilcimiz Başakşehir’in teknik Pierre Webo’ya karşı sarf edilen ırkçı sözleri şiddetle kınıyor, UEFA tarafından gereken adımların atılacağına inanıyorum. Sporda ve hayatın tüm alanlarında ırkçılığa ve ayrımcılığa kayıtsız şartsız karşıyız. #Notoracism’’ (9 Aralık 2020)

· @suleymansoylu: ‘’#Notoracism #IrkçılığaDurDe’’ (8 Aralık 2020)

· @Fenerbahce_EN: ‘’We strongly support and stand with Pierre Webo #NoToRacism’’ (8 Aralık 2020)

· @GFFN: ‘’4th official being accused of racism by both sets of players in PSG vs Istanbul Basaksehir. Never seen anything like this.’’ (8 Aralık 2020)

· @TFF_Org: ‘’Irkçılık asla kabul edilemez... Şiddetle kınıyoruz. Konunun takipçisiyiz. Temsilcimiz Başakşehir’in yanındayız" (9 Aralık 2020)

EN ÇOK KULLANILAN HASHTAGLER

Konuyla ilgili en çok kullanılan hashtag’lerde #notoracism etiketinin 154 bin 435 defa kullanılarak ilk sırada yer aldığı görülüyor. Bu etiketi sırasıyla #respect, #psgibfk ve #blacklivesmatter takip etti.

EN ÇOK PAYLAŞILAN EMOJİ: TEK YUMRUK

Paylaşımlarda en sık kullanılan emojiler incelendiğinde ırkçılığa karşı destek niteliğinde olan farklı renklerdeki tek yumruk emojilerinin ilk sırada yer aldığı görülüyor. Yumruk emojilerini, her iki kulübün maça devam etmeme kararına yönelik alkış emojileri takip etti.

