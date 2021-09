Wayne Rooney FIFA 22’deki dördüncü ve son ICON olacak

Haberin Devamı

EA Sports, her yıl Icon ailesine katılan yeni efsanevi oyuncuları duyuruyor. Geçen yılla karşılaştırıldığında bu sene içinde oldukça az Icon oyuncusu görüyoruz. Yine de EA Sports, bu eksikliği telafi etmek adına eski oyunculardan oluşan yeni FUT Heroes setini oyuna dahil etti. Rooney, End of an Era öğesi oluşuyla birlikte FUT 21'deki en popüler kartlardan birine sahipti. Rooney'nin bir Icon haline gelmesi an meselesiydi. Wayne Rooney, FUT'a gelecek dört yeni Icon kartı arasında Robin Van Persie, Cafu ve Iker Casillas'a katıldı.

Rooney’in kart derecelendirmeleri şu şekilde:

Base Icon: 86 CAM

Middle Icon: 88 CF

Prime Icon: 91 ST

Rooney ayrıca oyun döngüsünün ilerleyen bölümlerinde bir Prime Icon Moments kartı alacak, ancak bu öğenin hangi derecelendirmeye sahip olacağı henüz bilinmiyor. Bu Moments kartının Manchester City'ye karşı yaptığı ikonik rövaşatayı göz önüne çıkartması bekleniyor.

EA Sports, “Rooney, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk maçında hat-trick yaparak İngiliz futbolunun en büyük ve en çok bilinen takımlarından birinde oynayacaktı. Wayne Rooney, her türlü teknikte saf bir golcüydü. Dünya çapında bir oyun kurucu, takım oyuncusu ve ihtiyaç duyulan pozisyonda oynamaya hazır birisiydi.” dedi.