MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriWayne Rooney, Derby County'ye imzayı attı!
GeriFutbol Wayne Rooney, Derby County'ye imzayı attı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 15.01.2021 - 17:08 | Son Güncelleme:

Wayne Rooney, Derby County'ye imzayı attı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Abone Olgoogle-news

İngiltere Championship ekibi Derby County, Philip Cocu'nun görevden alınmasının ardından geçici olarak menajerlik görevine getirilen Wayne Rooney ile uzun süreli sözleşme imzalandığını açıkladı.

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, 2020 yılının başında futbolcu olarak geldiği Derby County'nin yeni menajeri oldu. Championship ekibi, Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

35 yaşındaki Rooney, Philip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından geçici menajerlik görevine getirilmişti. "Geçici" döneminde 11 maçta takımın başında sahaya çıkan Rooney, 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip 13 puan toplamıştı.

Rooney futbolcu olarak bu sezon toplam 11 maça çıkıp 1 de gol attı. Rooney'nin yeni göreviyle birlikte futbolculuktan ziyade menajerliğe önem vereceği ifade edildi.

Wayne Rooney, Derby Countyye imzayı attı

Sanal Oyunlar SADECE Misli.com'da! Oyun türünü seç, tahmini yap, tutarı belirle ve hemen oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle