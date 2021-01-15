Wayne Rooney, Derby County'ye imzayı attı!

İngiliz futbolcu Wayne Rooney, 2020 yılının başında futbolcu olarak geldiği Derby County'nin yeni menajeri oldu. Championship ekibi, Rooney ile 2,5 yıllık sözleşme imzalandığını resmen açıkladı.

35 yaşındaki Rooney, Philip Cocu'nun görevine son verilmesinin ardından geçici menajerlik görevine getirilmişti. "Geçici" döneminde 11 maçta takımın başında sahaya çıkan Rooney, 3 galibiyet ve 4 beraberlik elde edip 13 puan toplamıştı.

Rooney futbolcu olarak bu sezon toplam 11 maça çıkıp 1 de gol attı. Rooney'nin yeni göreviyle birlikte futbolculuktan ziyade menajerliğe önem vereceği ifade edildi.

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