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Watford Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

#Watford#Newcastle United#İngiltere Premier Lig
Watford Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda

Watford'un Premier Lig tarihinde en fazla mağlup ettiği rakibi Newcastle. Watford'a konuk olduğu son dokuz lig maçının sadece birini kazanan Newcastle, en üst lig tarihinde henüz bu deplasmandan galibiyetle dönemedi. Spor severler karşılaşmanın canlı yayın bilgilerini merak ediyorlar. Peki Watford Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son 15 lig maçının 13'ünü kazanan Watford, bu iki yenilgiden birini son karşılaşmada aldı. Watford, Kasım 2019'dan bu yana iç sahada üst üste iki lig maçı kaybetmiyor. Bu sezon Premier Lig'de rakiplerine en fazla şut imkanı veren ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Newcastle. Allan Saint-Maximin, Newcastle formasıyla Premier Lig'de çıktığı son üç maçta üç gole katkı sağladı.

WATFORD NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Watford Newcastle United maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.

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#Watford#Newcastle United#İngiltere Premier Lig