Watford Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

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Evinde oynadığı son 15 lig maçının 13'ünü kazanan Watford, bu iki yenilgiden birini son karşılaşmada aldı. Watford, Kasım 2019'dan bu yana iç sahada üst üste iki lig maçı kaybetmiyor. Bu sezon Premier Lig'de rakiplerine en fazla şut imkanı veren ve kalesinde en yüksek gol beklentisi gören takım Newcastle. Allan Saint-Maximin, Newcastle formasıyla Premier Lig'de çıktığı son üç maçta üç gole katkı sağladı.

WATFORD NEWCASTLE UNİTED MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Watford Newcastle United maçı 17:00'da başlayacak. Mücadele S Sport Plus kanalından canlı yayınlanacak.