Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL YAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena HaberleriBasketbol Haberleri

Warriors'ı farklı yenen Lakers seride öne geçti! LeBron bir ilki yaşadı

Güncelleme Tarihi:

#NBA#Lebron James#Lakers
Warriorsı farklı yenen Lakers seride öne geçti LeBron bir ilki yaşadı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 07, 2023 10:40

NBA'de play-off heyecanı, gece oynanan iki maçla devam etti. Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı; Miami Heat ise New York Knicks'i yenerek serilerinde 2-1 öne geçti.

Haberin Devamı

NBA play-off'larında heyecan, iki maçla devam etti.

Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek seride 2-1 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 3 asistle; LeBron James 21 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle; D'Angelo Russell da 21 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla oynadı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 23 sayı üretti.

LeBron James kariyerinde ilki yaşadı

Lakers'ın yıldızı LeBron James, maçın ilk çeyreğinde hiç şut denemeyerek play-off kariyerinde bir ilke imza attı. İkinci ve üçüncü çeyrekte 21 sayı bulan 38 yaşındaki basketbolcu farkın açıldığı dördüncü çeyrekte süre almadı.

Butler döndü, Heat öne geçti

Doğu Konferansı yarı final serisinde Miami Heat, evinde New York Knicks'i 105-86 yenerek seride 2-1 öne geçti. Sakatlığı sebebiyle keybedilen ikinci maçta oynamayan Jimmy Butler, üçüncü maçta 28 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştı. Max Strus 19 sayı, Bam Adebayo ise 17 sayı ve 12 ribauntla oynadı.

Haberin Devamı

Knicks'te ise Jalen Brunson 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla; Josh Hart ise 15 sayı, 12 ribauntla oynadı.

Gözden KaçmasınNBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdiNBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdiHaberi görüntüle

NBA play-off serilerinde son durum şu şekilde:

Doğu Konferansı

Boston Celtics 2-1 Philadelphia 76ers
Miami Heat 2-1 New York Knicks

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers 2-1 Golden State Warriors
Denver Nuggets 2-1 Phoenix Suns

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#NBA#Lebron James#Lakers

BAKMADAN GEÇME!

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler
Bahar alerjisi artık daha güçlü ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla | 7 SORU 7 YANIT

Bahar alerjisi artık daha güçlü! ‘Şiddetli bulgularla ilk defa başvuran hastamız çok fazla' | 7 SORU 7 YANIT

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden düğünümün kurallarına uymuyorsun?

#BSF