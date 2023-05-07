Warriors'ı farklı yenen Lakers seride öne geçti! LeBron bir ilki yaşadı

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NBA play-off'larında heyecan, iki maçla devam etti.

Batı Konferansı yarı final serisi üçüncü maçında Los Angeles Lakers, Golden State Warriors'ı 127-97 yenerek seride 2-1 öne geçti. Lakers'ta Anthony Davis 25 sayı, 13 ribaunt ve 3 asistle; LeBron James 21 sayı, 8 ribaunt ve 8 asistle; D'Angelo Russell da 21 sayı, 5 asist ve 3 ribauntla oynadı.

Warriors'ta ise Stephen Curry 23 sayı üretti.

LeBron James kariyerinde ilki yaşadı

Lakers'ın yıldızı LeBron James, maçın ilk çeyreğinde hiç şut denemeyerek play-off kariyerinde bir ilke imza attı. İkinci ve üçüncü çeyrekte 21 sayı bulan 38 yaşındaki basketbolcu farkın açıldığı dördüncü çeyrekte süre almadı.

Butler döndü, Heat öne geçti

Doğu Konferansı yarı final serisinde Miami Heat, evinde New York Knicks'i 105-86 yenerek seride 2-1 öne geçti. Sakatlığı sebebiyle keybedilen ikinci maçta oynamayan Jimmy Butler, üçüncü maçta 28 sayı, 4 ribaunt ve 3 asistle yıldızlaştı. Max Strus 19 sayı, Bam Adebayo ise 17 sayı ve 12 ribauntla oynadı.

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Knicks'te ise Jalen Brunson 20 sayı, 8 asist ve 6 ribauntla; Josh Hart ise 15 sayı, 12 ribauntla oynadı.

NBA play-off serilerinde son durum şu şekilde:

Doğu Konferansı

Boston Celtics 2-1 Philadelphia 76ers

Miami Heat 2-1 New York Knicks

Batı Konferansı

Los Angeles Lakers 2-1 Golden State Warriors

Denver Nuggets 2-1 Phoenix Suns