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Wanda Nara'dan Galatasaraylıları umutlandıran Icardi açıklaması

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#Galatasaray#Wanda Nara#Icardi
Wanda Naradan Galatasaraylıları umutlandıran Icardi açıklaması
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 01, 2023 07:00

Galatasaray’da kalıp kalmayacağı henüz netleşmeyen Mauro İcardi konusunda beklenen açıklama Wanda Nara'dan geldi.

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Galatasaray’da kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyan Mauro İcardi konusunda menajeri ve hayat arkadaşı Wanda Nara önemli ipuçları verdi.

Gente Magazine'e röportaj veren Nara “İcardi, İstanbul’da kalacak mı?” sorusuna “Bu cevaplanması zor bir soru” yanıtını verirken ve “Peki kalırsa, İstanbul’a yerleşecek misin?” sorusunu ise şu şekilde cevapladı:

Hayır. Başka ülkelerde projelerim var. Ara sıra ziyaret ederim. İcardi, Türkiye’de hayatı çok güzel organize etti. Antrenman saatleri çocuklara göre. Ayrıca onları okula götürüp getiriyor. Onlarla ilgileniyor. Hafta sonu birlikte güzel planlar yapıyorlar. Çocuklar da maç günleri İcardi’ye eşlik ediyor. Onlar İstanbul’da çok mutlular.

ABDURRAHİM ALBAYRAK: AKILLI KADIN, DOĞRU SÖYLÜYOR

Galatasaray Kulübü eski 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak, Wanda Nara’nın Mauro Icardi ile ilgili açıklamasına yorum yaptı. Nara’nın İcardi için söylediği sözleri paylaşan Albayrak “Kadın akıllı kadın. Doğru söylüyor” ifadelerini kullandı.

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#Galatasaray#Wanda Nara#Icardi

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