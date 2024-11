Wanda Nara ve L-Gante'ye Icardi tepkisi yağdı, canlı yayında mesajları gösterdiler! 'Fenerbahçe taraftarıyım'

Haberin Devamı

Tottenham maçında yaşadığı sakatlık sonrası sezonu kapatan Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara, dün öğle saatlerinde Icardi'ye gönderdiği geçmiş olsun mesajının ekran görüntüsünü paylaşmıştı.

Arjantinli golcüye "Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradyaım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin." mesajını atan Wanda Nara'nın paylaştığı ekran görüntüsünde Icardi'nin kendisine yazdığı duygusal mesajı da ifşa etmiş ve tepki çekmişti.

"SEN BENİM ZAYIFLIĞIMSIN"

Icardi'nin söz konusu mesajda; ""...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım." yazdığı görülmüştü.

L-GANTE İLE CANLI YAYIN AÇTI

Wanda Nara, TSİ gece saatlerinde yeni sevgilisi L-Gante ile canlı yayın açtı. Anlık 90 bin kişinin takip ettiği canlı yayına Galatasaraylı taraftarlar Icardi içerikli binlerce yorum attı.

L-GANTE: EN BÜYÜK FENERBAHÇE

Rapçi L-Gante, yorumların birinde gelen Fenerbahçe ismini gördükten sonra Wanda Nara'ya ne olduğunu sordu ve öğrendikten sonra 'En büyük Fenerbahçe' dedi. Bu anlar sosyal medyada yayıldı.

TEPKİ MESAJLARINI GÖSTERDİLER

Wanda Nara ve L-Gante, kendilerine özel mesaj yoluyla gelen tepki ve hakaret içerikli mesajları da ekrana gösterdiler.

L-GANTE'NİN HESABI KAPANDI

Öte yandan rapçi L-Gante'nin Instagram hesabının dün akşam saatlerinde kapandığı ortaya çıktı.

Daha sonra geçici bir hesap açan L-Gante, yaptığı paylaşımlardan birinde Fenerbahçe taraftarı olacağını ifade ederken Fenerbahçe'nin 9 numarası Edin Dzeko'nun da bir fotoğrafını paylaştı.