Wanda Nara, Icardi'ye yazdığı 'geçmiş olsun' mesajını paylaştı! Ekranda Icardi'nin 'veda' mesajı da gözüktü

Galatasaray'ın yıldız golcüsü Mauro Icardi, Tottenham maçının sonlarında dizinden sakatlanarak kenara gelmişti. Dün sabah kulüpten yapılan açıklamada "Mauro Icardi’nin MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edilmiştir. Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır." ifadeleri kullandılmıştı. Yıldız golcü, bu sakatlığıyla sezonu kapattı.

L-GANTE İLE FOTOĞRAF PAYLAŞAN WANDA NARA TEPKİ ÇEKTİ

Yaklaşık 1 haftadır Arjantin'de rapçi L-Gante ile samimi görüntüler veren ve Icardi ile ayrıldıkları yönünde Wanda Nara, Icardi'nin sakatlandığı anlarda yine L-Gante ile samimi paylaşımlar yapmıştı.

Bu paylaşımlar sebebiyle sosyal medyada tepki çeken Nara, Icardi'ye geçmiş olsun dileklerini ilettiği mesajın ekran görüntüsünü paylaştı.

Wanda Nara, Icardi'ye mesajında şu ifadeleri kullanmış:

Mauro, sakatlığın için çok üzgünüm. Dizin bir süre önce kötüydü, şimdi tamamen gitti. İyileşeceğine eminim. Bir ihtiyacın olursa ben buradyaım. En iyi doktorlar Roma'da, oraya gitmeyi ihmal etme, iyileşmen çok önemli. Her şey yoluna girecek. Bir ihtiyacın olursa lütfen söyle, bana güvenebilirsin.

ICARDI'NİN SON MESAJI DA EKRANDA GÖZÜKTÜ

Wanda Nara'nın ayrıldıklarını açıkladığı Icardi'nin sakatlık öncesi Nara'ya attığı son mesaj da ekran görüntüsünde yer aldı.

"...Bu hiçbir şeye benzemeyecek. Yaşıyor gibi yapmak istemiyorum. Yapabilirim, aynı durumda olabilirdim ama neden yapayım? Bunu istemiyorum. Tek isteğim hayatımı huzur içinde yaşamak, hayattan tat almak. Ailemle ve çocuklarımla hayatı yaşamak. Bize kimse bir şey vermedi, her şeyi biz elde ettik. Kendine değer ver, bize değer ver ve yeniden mutlu olalım. Bunları sana tekrarlayacağım. Seni seviyorum, Sen bu dünyada her şeyden çok sevdiğim kadınsın. Sen benim zayıflığımsın, sen benim gücümsün, güzel prenses. Kendine dikkat et. Sana sonsuza kadar göz kulak olacağım."