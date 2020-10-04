Wagnificient, Canlı Yayındayken Warzone’dan Banlandı

Güncellemelerinden birinde yeni hilelerin akınına tepki olarak ortaya çıkan yeni bir ban dalgası, popüler Twitch yayıncısı Wagnificient’ın yasaklanmasına neden oldu. İlk olarak normal bir oyun çöküşüne benzese de, hile dışındaki nedenlerle güncellemenin ardından yaygın olduğu gibi, Wagnificient’ın hile yaptığından dolayı kalıcı olarak yasaklandığını belirten bir mesaj ortaya çıktı.

Son zamanlarda 20.000 hileciyi ortadan kaldıran ban dalgasının, Wagnificient'ın sistemine kurulan EngineOwning uygulamasından kaynaklandığı iddia ediliyor. Bu, bir hilecinin yayın sırasında banlandığı ilk an değil.

Bundan bir ay önce, hilesini gizlemeyi unuttuğundan dolayı oyundan banlanan Warzone yayıncısı McGolds ayrıca Twitch’den de banlandı.

Yeni yamaların sık sık çıkması, çoğu tanınmayan PS Plus abonelikleri veya sürekli oyun çökmeleri gibi hata düzeltmeleriyle ilgili endişeleri giderdi ve bu hamle özellikle Sezon 6’nın yakın zamanda piyasaya sürülmesiyle hoş bir bir sürpriz oldu.

Hile içermeyen bir deneyime yönelik mücadele, çok zor olsa da, doğru yönde ilerliyor. Geliştiriciler ve yayıncılar, güvenlik açıklarından daha çok haberdar oluyor.