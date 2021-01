Vücudunu boyadığı yayın yüzünden hesabı kapatılan yayıncı tepki gösterdi

Twitch hiç şüphesiz pek çok farklı türden içerik yayını barındıran çok yönlü bir platform. Talk showlardan podcastlere, video oyunu yayınlarına kadar çok sayıda içerik oluşturucudan her türlü canlı yayına ev sahipliği yapıyor.

Ancak bu içerik türlerinden bazıları zaman zaman sorunlara yol açabiliyor. Bu kategorilerden biri de vücut boyama, ‘body painting’ kategorisi. Bu kategoride yayın yapan pek çok yayıncı geçmişte sebebi belli olmayan banlar yediği konusu gündeme gelmişti. Bununla birlikte body painting kategorisinde geçerli kuralların da belirsiz olduğu konusu sıklıkla gündeme getiriliyor. Bazen vücut boyaması yapan yayıncılar Hizmet Şartları’nı ihlal etmemelerine rağmen banlandıkları sebebiyle sosyal medyada bu konuyu yeniden alevlendiriyor.

Bu sefer DelightDaniTv isminde bir başka kullanıcı aynı sorundan yakındı: “Twitch beni vücudumu boyadığım için kalıcı olarak banladı. Göğüs uçlarımı opak boyayla kapamıştım ve tüm Hizmet Şartlarını yerine getirmiştim. Bu çok saçma.”

TWITCH JUST PERMANTNLY BANNED ME FOR DOING BODY ART

I HAD MY PASTIES COVERED, OPAQUE PAINT, AND WAS FOLLOWING ALL TOS



THIS IS KINDA BULLSHIT GUYS@TwitchSupport @Twitch pic.twitter.com/KrDAt9G7ja