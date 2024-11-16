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Volkan Demirel'den Jose Mourinho, Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri

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#Bodrum FK#Volkan Demirel#Galatasaray
Volkan Demirelden Jose Mourinho, Fenerbahçe ve Galatasaray sözleri
Oluşturulma Tarihi: Kasım 16, 2024 15:02

Bodrum FK teknik direktörü Volkan Demirel, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Galata saraylı minik taraftarın cenaze törenine katılması ile ilgili konuştu. Demirel ayrıca Bordum'daki hedefleri ve Fenerbahçe teknik direktörü Jose Mourinho ile ilgili açıklamalar da yaptı.

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Süper Lig ekibi Bodrum FK'nın yeni teknik direktörü Volkan Demirel, beIN SPORTS'a açıklamalarda bulundu.

Bodrum FK'daki hedeflerinden bahseden Demirel; "Hedefim şu anda Bodrumspor'da iyi işler yapmak. Her zaman bir adım sonrası. Burada çok mutluyum. Oyuncu arkadaşlarımla çalışmaktan keyif alıyorum. İnşallah Bodrumspor'u istediğimiz yerlere getireceğiz sonrasında hayat bize neler getiriyor bakacağız. Uzun vadeli bir proje çizdik. Bu sezon için ilk hedefimiz ligde kalmak. Devamına bakacağız." dedi.

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"FENERBAHÇE VE GALATASARAY İLE YARIŞACAK TAKIM YOK"

Süper Lig'deki rekabete değinen Volkan Demirerl, "Rekabetin artması için finansal güç lazım. Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışabilecek bir takım yok. Bizler elimizdeki bütçeyle hareket etmemiz lazım. Bodrumspor olarak kendi adımıza konuşursam yorganımıza göre ayağımızı uzatıyoruz. Galatasaray ve Fenerbahçe'yi yakalamamız çok zor, sadece oyun ve fikir olarak bir yerlere getirmek istiyoruz." açıklamasında bulundu.

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"MOURINHO'NUN HOCALIĞINI TARTIŞACAK DEĞİLİZ"

Jose Mourinho'nun Türk futboluyla ilgili yaptığı açıklamalar için Volkan Demirel, "Ben saygı gösteriyorum. Mourinho'nun hocalığını tartışacak değiliz. Tarzı da biraz böyle hocanın. Hoca böyle şeyleri seviyor. Rakiple, taraftarla ve basınla oynamayı seviyor. İyi mi gidecek kötü mü gidecek biraz zaman gösterecek. Türkiye'ye alışması biraz zaman alacaktır. O da şu an bunu yaşıyor. En kısa zamanda istediği şekilde hem kendisini hem de Fenerbahçe'yi yönetir diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

"HEDEFİM FENERBAHÇE VE A MİLLİ TAKIM AMA ŞU AN 'GEL' DESELER GİTMEM"

Kariyerim için her zaman bir adım sonrasını düşünüyorum. A Milli Takım ve Fenerbahçe teknik adamlığı benim için hedef mi hedeftir. Şu an bana gel deseler gelmem. Her şeyin doğru zamanda olması ve ona göre hareket etmek gerekiyor.

GALATASARAYLI MİNİK YİĞİT'İN CENAZE TÖRENİNE KATIMASI...

Soru: Bir Galatasaray taraftarının cenazesine katılım gösterdiniz, sosyal medyada futbolculuk zamanınızda size hakaret eden kişiler de pişmanlık yaşadığını söylüyor, sebebi nedir?

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"Ben hep böyleydim. Bilinmiyordum. Tekrardan aileye başsağlığı diyorum. Takım kaptanımız Erkan söyledi gidelim diye. Galatasaraylı da Beşiktaşlı da Fenerbahçeli de olsanız renkler önemli değil, öncelik her zaman insandır. Ben her insana değer veriyorum. Kardeşimiz Bodrumlu olduğu için ziyaret etmek istedim. Allah kimseye evlat acısı vermesin. Ben de yakın zamanda babamı kaybettim. Ölümsüz değiliz ama sevdiklerimizi kaybedince her şey farklı oluyor. Bunlar insanlık namına yapılacak şeyler."

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#Bodrum FK#Volkan Demirel#Galatasaray

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