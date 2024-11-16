Gallli gazeteciler Türkiye - Galler maçı öncesi endişeli ama umutlu! 'Bellamy 3 isme dikkat etmeli! Bence maçın skoru...'

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UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’ta mücadele eden ve 10 puanla namağlup lider konumda bulunan A Milli Futbol Takımı, yeni bir tarih yazma peşinde. Grubun dikkat çekici rakiplerinden olan Galler’i Kayseri’de ağırlayacak olan ay-yıldızlılar, mücadelede galip gelerek gruptan lider çıkmayı garantilemek istiyor. Hücumdaki formda oyuncularına güvenen milliler; Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Kenan Yıldız ve Hakan Çalhanoğlu gibi yıldızlarıyla dirençli rakibini devre dışı bırakmayı hedefliyor. Galli muhabirler, grup liderliğini yakından ilgilendiren maç öncesi her iki ekibin son dönemdeki performansını değerlendirdi. Gazeteciler, taraftarlarımızın milli maçlarda yarattığı atmosfere ise ayrı bir parantez açtı.

GALLİ MUHABİRLERİN DEV MAÇ ÖNCESİ ÖZEL AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

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CARL ROBERTS (BBC WALES): GALLER, GRUPTAN ÇIKACAK KADAR İYİ OLDUKLARINA İNANIYOR

Galler ekibinin her uluslararası mücadelede gelişme gösterdikleri konusunda kendilerine olan güveni tam. Bu yüzden Türkiye ve İzlanda ile oynayacakları iki maçı da kazanarak gruptan çıkacak kadar iyi olduklarına inanıyorlar. Teknik direktör Bellamy, Uluslar Ligi'nin sonuçlardan ziyade Dünya Kupası elemelerine hazırlık süreciyle ilgili olduğunu ancak grupta birinci olmanın Dünya Kupası play-off yolunda bir güvence demek olduğunu söyledi. Leeds kanat oyuncusu Daniel James'in dönüşü Galler için bir güç olacak. James, daha önce Craig Bellamy yönetiminde oynamadı ama teknik direktör, James'in hızından en iyi şekilde nasıl yararlanabileceğini görmek için sabırsızlanıyor. Tottenham’dan Brennan Johnson ve Fulham'dan Harry Wilson, Premier Lig'de iyi bir form yakaladılar ve şu anda Galler'in en iyi performans gösteren iki oyuncusu konumundalar. Üç oyuncu da hücum oyuncusu.

“ARDA GÜLER VE HAKAN ÇALHANOĞLU, BÜYÜK BİR TEHDİT OLUŞTURABİLİR”

Türkiye, gruptaki son maçında Reykjavik'te İzlanda'yı son dakikada attığı iki golle yenerek harika bir karakter gösterdi. Atılan gollerde Türkiye’nin önemli oyuncuları olan Arda Güler ve Hakan Çalhanoğlu’nun da ismi vardı. Bu iki oyuncu, Cardiff'teki ilk maçta Galler'e karşı sessiz kaldılar ama Kayseri'de büyük bir tehdit oluşturmalarını bekliyorum. Milli Takım'ın 11 yıldır Kayseri'de maç oynamadığını okudum. Eminim taraftarlar, Türkiye'nin orada tekrar maç oynamasını sabırsızlıkla bekliyordur. Türkiye'nin bu statta iyi bir rekoru da var; orada oynadığı üç maçı da kazandı. Normalden daha az sayıda Galler taraftarının maça gidecek olması ev sahibi taraftarların tribünde kesinlikle avantajlı olacağını gösteriyor.

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“GALLER’İN KAZANMASINI ÇOK İSTERDİM AMA…”

Türkiye, ev sahibi avantajı nedeniyle favori konumunda ancak Galler'in Eylül ayında Cardiff'te Türkiye'ye karşı çok iyi oynadığını ve hatta maçı kazanmaları gerektiğini düşünüyorum. O maç Galler’e özgüven verecektir. Galler'in de gruptan sorunsuz bir şekilde çıkması için kazanması gerekiyor çünkü Türkiye'nin son maçında Karadağ'ı yenmesi muhtemel. Bu yüzden Galler'den hücum odaklı agresif bir performans bekliyorum. Galler'in kazanmasını çok isterdim ama maçın berabere biteceğini düşünüyorum.

GARETH VINCENT (BBC SPORT WALES): TARAFTARLAR VE OYUNCULAR, BELLAMY’NİN YÖNETİMİNDEN ÇOK MUTLU

Teknik direktör Craig Bellamy'nin takıma çok olumlu bir etkisi oldu. Galler, yeni baş antrenör yönetiminde dört maçtır kaybetmiyor. Ayrıca takımın oyun tarzları da gelişti. Şu anda hem oyuncular hem de taraftarlar çok mutlu. Galler'de Ethan Ampadu, kaptan Aaron Ramsey ve golcü Kieffer Moore gibi çok sayıda önemli oyuncu eksik. Ancak Daniel James, Bellamy göreve geldiğinden beri ilk kez forma giyebilecek form düzeyine geldi. Brennan Johnson, Tottenham’da iyi bir sezon geçiriyor. Ayrıca Harry Wilson da Galler için bir tılsım haline gelen formda bir başka oyuncu.

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“TÜRKİYE’NİN ETKİLEYİCİ PERFORMANSI HİÇ DE ŞAŞIRTICI DEĞİL”

Türkiye'nin bu Uluslar Ligi mücadelesinde etkileyici bir performans sergilemesi, Euro 2024'te gösterdikleri etkileyici performans göz önüne alındığında hiç de şaşırtıcı değil. Galler, Türk forvet oyuncularına karşı dikkatli olacak. Teknik direktör Bellamy, Türkiye'nin kalitesi nedeniyle bu maçın Galler'e bir sonraki Dünya Kupasına katılıp katılamayacakları konusunda bir fikir vereceğini söyledi. Taraftarlar, Türkiye için ekstra bir avantaj olacak. Türk taraftarlar, korkutucu atmosferler yaratmalarıyla biliniyor ve bu durum cumartesi günü takımlarına yardımcı olacaktır. Galler, güçlü bir performansla ev sahibi taraftarların sesini susturmayı umuyor. Türkiye’nin favori taraf olduğunu düşünüyorum. Galler, Craig Bellamy yönetiminde umut vadeden sinyaller veriyor ancak bazı oyuncuların eksik olması nedeniyle güçlü bir rakibe karşı deplasmanda galibiyetin favorisi olduklarını söylemek zor. Bununla birlikte Galler, en iyi performanslarına yakın bir performans sergilerse kazanma yeteneğine sahip.

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ROB PHILLIPS (BBC WALES FOOTBALL CORRESPONDENT): HARRY WILSON, EN TEHLİKELİ GALLER OYUNCUSU. SON 3 MAÇTA 3 GOL ATTI!

Galler halkı, Craig Bellamy'nin teknik direktör olarak ilk dört maçında gösterdiği gelişmeden memnun. Sonuçlar genel olarak cesaret verici oldu ve Bellamy, teknik direktör olarak ilk dört maçında yenilmeyen ilk Galler teknik direktörü oldu. En önemlisi de Galler taraftarları, onun nasıl bir oyun tarzı ve sistemle oynamak istediğini görebiliyor. Ayrıca değişiklik yapmaktan da korkmuyor ve ilk on bir tercihini tahmin etmek kolay değil. Galler'in en tehlikeli yönü, hücuma çıktıklarında ya da pres yapmaya karar verdiklerinde sahip oldukları hız. Leeds'in kanat oyuncusu Daniel James, kadrodaki tempoya katkıda bulunuyor. Sakatlığı nedeniyle şu ana kadar Uluslar Ligi grubunda forma giyemeyen James, ilk kez forma giyebilecek. Şu ana kadarki en tehlikeli Galler oyuncusu, son üç grup maçında gol atan Fulham'lı Harry Wilson.

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“TARAFTAR DESTEĞİ TÜRKİYE’YE YARDIMCI OLACAK ANCAK GALLER HAZIRLIKLI”

Türkiye’nin Uluslar Ligi açılış maçında Galler ile başa çıkması biraz zaman aldı. Yine de Türkiye, Cardiff'te yenilmesi zor bir takım olduğunu gösterdi. Bu şaşırtıcı bir durum değil çünkü Türkiye, Euro 2024'te etkileyici bir performans sergiledi ve hak ederek çeyrek finale ulaştı. Kerem Aktürkoğlu, bu turnuvada şu ana kadarki golcü formuyla açıkça izlenmesi gereken bir adam. Ancak Galler, Arda Güler'in de bir tehdit olduğunu biliyor. Arda, bunu 2023'te Samsun'da Galler'e karşı yedek kulübesinden gelerek attığı süper golle gösterdi. Craig Bellamy'nin de söylediği gibi stadyumda yoğun bir taraftar atmosferi olacak ve Galler takımı için bir test niteliği taşıyacak. Taraftar desteğinin Türkiye’ye yardımcı olacağı aşikâr ancak Galler bu atmosfere hazırlıklı olacaktır. Galler, neyle karşılaşacağını biliyor. Türkiye'nin ev sahibi avantajıyla favori olduğunu düşünüyorum. Craig Bellamy, bu maçta kendi takımı hakkında çok şey öğreneceğine inanıyor.