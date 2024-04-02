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Volkan Demirel'den Galatasaray yenilgisi sözleri: Golde faul olabilir! Penaltı pozisyonu...

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Galatasaray
Volkan Demirelden Galatasaray yenilgisi sözleri: Golde faul olabilir Penaltı pozisyonu...
Oluşturulma Tarihi: Nisan 02, 2024 23:12

Atakaş Hatayspor Teknik Direktörü Volkan Demirel, Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 1-0 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Galatasaray'a 1-0 yenilen Hatayspor'da Volkan Demirel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'a karşı iyi mücadele ettiklerini kaydeden Volkan Demirel, "Galiptir bu yolda mağlup. Bütün oyuncularımı tebrik ediyorum. Buraya gelmeden önce söyledim, onlardan ne istediğimi, anlattıklarımı uygulamalarını... Galatasaray'a karşı bu sene burada böyle mücadele eden bir takım hatırlamıyorum. İstediğimiz her şeyi yaptılar, duran toptan bir gol var, belki faul olabilir. Rivas'ın arkadan itildiği bir pozisyon var, penaltı olabilir mi, olabilir bir şey diyemem. Golde ofsayt var mı, çizdiler baktılar, herhalde var. Yenildiğimiz halde takımıma çok teşekkür ediyorum. Çok mücadele ettiler. Bu takım bu sezon çok şeyle mücadele ettiler. Bir sürü içimizde ilgilendiğimiz sorun var. Buraya çıkıp bu mücadeleyi veriyorlarsa bu çocukları tebrik etmek lazım. Çok iyi bir duruş sergiledik. İnşallah izleyenler de beğenmiştir." dedi.

 

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#Volkan Demirel#Hatayspor#Galatasaray

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