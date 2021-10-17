Volkan Demirel: "G.Saray taraftarından rica ediyorum"

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Süper Lig'in 9. haftasında Konyaspor'u konuk eden Galatasaray, ikinci yarıda zorlandığı maçtan 1-0 galip ayrıldı.

Maçın hemen başında Mostafa Mohamed'in golüyle öne geçen sarı kırmızılılar, ikinci devrede oyun üstünlüğünü Konyaspor'a kaptırırken kurtarışlarıyla takımına hayat veren isim Fernando Muslera oldu.

Sezon başında yediği hatalı goller sonrasında eleştiri oklarının hedefi haline gelen Uruguaylı, Konyaspor karşısında alınan galibiyette kurtarışlarıyla büyük pay sahibi olurken futbol yorumcusu Volkan Demirel'den de övgü aldı.

Galatasaray'ın Muslera sayesinde 3 puana uzandığının altını çizen Volkan Demirel, Galatasaray taraftarına da oyuncuya destek verilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Muslera'nın sarı kırmızılı camia için büyük bir değer olduğunu kaydeden Demirel, "Muslera, Galatasaray için bir değerdir. Bu takımın kaptanıdır. Galatasaray bugün Muslera sayesinde üç puanı aldı. Galatasaray taraftarından rica ediyorum. Muslera'nın kıymetini bilin. Bazı eleştiriler oldu ama bugün olmasa sonuç farklı olurdu." diye konuştu.