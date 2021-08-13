MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriVolkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi! "En gereksiz transfer..."
GeriFutbol Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi! "En gereksiz transfer..."
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
Haber Giriş: 13.08.2021 - 19:38 | Son Güncelleme:

Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi! "En gereksiz transfer..."

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi! "En gereksiz transfer..."

Fenerbahçe'deki yardımcı antrenörlük görevinden ayrıldıktan sonra yayıncı kuruluşta yorumculuğa başlayan Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi.

Süper Lig'in açılış maçı olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendiren Volkan Demirel, siyah beyazlıların yeni transferleri hakkında da konuştu.

Beşiktaş'ın Mert Günok transferini gereksiz bulduğunu belirten Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." şeklinde konuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Mert Günok için Başakşehir'le 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilirken oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ERSİN'E TEKLİFLER VAR

Geçen sezonun iki kupayla kapatılmasında büyük pay sahibi olan 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'na teklifler gelirken Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

Volkan Demirel, Beşiktaşın transferlerini değerlendirdi En gereksiz transfer...

Hemen Misli.com'a gel, 7 farklı oyun seçeneğiyle sanal bahis oyna...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi