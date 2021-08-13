Volkan Demirel, Beşiktaş'ın transferlerini değerlendirdi! "En gereksiz transfer..."

Süper Lig'in açılış maçı olan Beşiktaş-Çaykur Rizespor karşılaşmasını değerlendiren Volkan Demirel, siyah beyazlıların yeni transferleri hakkında da konuştu.

Beşiktaş'ın Mert Günok transferini gereksiz bulduğunu belirten Demirel, "Beşiktaş'ın bu seneki en büyük transferi Salih Uçan. Bence en gereksiz transfer de Mert Günok oldu. Ersin şimdi yatarken 'Ben ne olacağım?' diye düşünecektir." şeklinde konuştu.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Beşiktaş'ın Mert Günok için Başakşehir'le 1.4 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilirken oyuncunun 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ERSİN'E TEKLİFLER VAR

Geçen sezonun iki kupayla kapatılmasında büyük pay sahibi olan 20 yaşındaki file bekçisi Ersin Destanoğlu'na teklifler gelirken Beşiktaş'ta kalıp kalmayacağı henüz belirsizliğini koruyor.

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