Voleybolun Simurg’u Türkiye

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Tarihimizde Londra ve Tokyo’dan sonra üçüncü Olimpiyat Oyunları biletimizi alıyoruz. “Açılmamış kanatların büyüklüğü bilinmez” demiştik. Açtığımız o kanatlar bizi bu kez de Paris 2024’e taşıyor.

Geri düştüğümüz anda hatırladığım söz Japonların atasözü oldu; “Yedi kez düş, sekiz kez ayağa kalk.”

Öyle bir kalktık ki, Hande Baladın’ın yükselttiği vites, Cansu Özbay’ın pas dengesi, Melissa Vargas’ın agresifliği, Eda Erdem’in liderliği, İlkin Aydın’in ışıldaması ve tam bir takım oyunu ve dahası...

Simurg dedim; En son haziran ayında yenildiğimiz Japonya’nın lakabı Anka Kuşu... Asya voleybolu da savunma ve manşeti keşfeden topraklar olarak dünya voleybolunun dinamosu. Herkesin örnek aldığı bir ekol.

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YiNE ERiK DALI!

21 kez üst üste galibiyet kazandığımız bir rota oluşurduk biz de! Bu sene Milletler Ligi ve Avrupa Şampiyonluğumuz ve Olimpiyat bileti. Yani artık yüksek sesle söyleyebiliriz ki Dünya 1 numarası olarak; cesaret, benlik, güven, irade vadilerini aşıp Türkiye Voleybol Vadisi’ne taşıdık tüm dünyayı! Kısacası kemerlerinizi bağlayın, Erik Dalı is loading (yükleniyor):) Paris bekle bizi geliyoruz.

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