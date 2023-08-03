Voleybolda ‘Yeşil kart’ devrimi

Haberin Devamı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF), geçen sezon Mersin’de düzenlenen Türkiye Altyapılar Voleybol Şampiyonası’nda denemesini yaptığı ‘Temiz Oyun, İyi Davranış; Yeşil Kart Projesi’ni bu sezondan (2023-2024) itibaren Türkiye’nin en üst ligleri olan AXA Efeler Ligi ve Misli.com Sultanlar Ligi’nde uygulamaya koyacağını duyurdu.

Uygulama kapsamında oyun içinde gerçekleşen hatalarda, silsileye bakılmaksızın Görüntülü Değerlendirme Sistemi‘ne (GDS) gidilmeden önce takım mensuplarının, hatanın tespit edilmesinde hakemlere yardımcı olmak amacıyla yapacakları beyanlarda karşılaşmanın başhakemi tarafından yeşil kart ile ödüllendirileceği belirtildi.

Ayrıca; sezon sonunda yapılacak değerlendirmede sezon içindeki Yeşil Kart gösterilen hareketler puanlandırılacak ve en çok yeşil kart görerek sayı toplayan ilk üç takım/takım mensubu, TVF tarafından ödüllendirilecek.

Haberin Devamı

Gözden Kaçmasın Filenin Sultanları hazırlık maçında kaybetti Haberi görüntüle

BU SPORUN iTiBARI DAHA DA YÜKSELECEK

TVF’den konuyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı: “Fair Play’in Türkiye’nin en üst liglerinde uygulanmaya başlaması ile takım sporları içinde en nezih spor olan Voleybol, toplum içindeki itibarlı seviyesini bir derece daha yükseltecek. Bu uygulama ile spor ruhuna uygun karakterlerin de sahaya yansıması fazlalaşmış olacak.”