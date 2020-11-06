Voleybol'da haftanın programı! Misli.com Sultanlar Ligi'nde 15. hafta...
Misli.com Sultanlar Ligi'ne 15'inci, AXA Sigorta Efeler Ligi'ne ise 14. hafta maçlarıyla devam edilecek.
Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre liglerde haftanın programı şöyle:
- Misli.com Sultanlar Ligi
Bugün
13.00 Beşiktaş-Sarıyer Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
16.00 Sistem9 Yeşilyurt-Fenerbahçe Opet (Burhan Felek Vestel)
Yarın:
13.00 İlbank-PTT (Başkent)
13.00 Türk Hava Yolları-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 VakıfBank-Çan Gençlik Kalespor (VakıfBank Spor Sarayı)
15.30 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-Eczacıbaşı VitrA (Burhan Felek Vestel)
19.30 Galatasaray HDI Sigorta-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
Not: Kuzeyboru-Nilüfer Belediyespor müsabakası, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.
- AXA Sigorta Efeler Ligi
8 Kasım Pazar:
12.30 Halkbank-Haliliye Belediyespor (Başkent)
14.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Ziraat Bankkart (Haldun Alagaş)
15.00 Altekma-Arkasspor (Atatürk-Sigorta Shop Spor Kompleksi)
15.30 Tokat Belediye Plevne-Solhanspor (Ali Yücel)
16.00 Sorgun Belediyespor-Arhavi Voleybol (Sorgun)
16.00 İnegöl Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (İnegöl)
Not: Spor Toto- Afyon Belediyesi Yüntaş maçı, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.
Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...
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