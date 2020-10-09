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Voleybol
AA
Haber Giriş: 09.10.2020 - 10:08 | Son Güncelleme:

Voleybolda haftanın programı! Misli.com Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 8. hafta...

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Voleybolda haftanın programı! Misli.com Sultanlar Ligi ve Efeler Ligi'nde 8. hafta...
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Voleybolda Misli.com Sultanlar Ligi ile AXA Sigorta Efeler Ligi'ne 8. hafta müsabakalarıyla devam edilecek.

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, iki ligde haftanın programı şöyle:

- Misli.com Sultanlar Ligi

Bugün:
15.00 Nilüfer Belediyespor-Çan Gençlik Kalespor (Cengiz Göllü)
15.00 Eczacıbaşı VitrA-Karayolları (Eczacıbaşı)

Yarın:
13.00 Beylikdüzü Voleybol İhtisas-VakıfBank (Burhan Felek)
15.00 Beşiktaş-Türk Hava Yolları (Burhan Felek)
17.00 Kuzeyboru-İlbank (Aksaray)
17.00 Sarıyer Belediyespor-PTT (Bahçeköy Orman Fakültesi)
17.00 Sistem9 Yeşilyurt-Galatasaray HDI Sigorta (Burhan Felek)
20.00 Fenerbahçe Opet-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek)

- AXA Sigorta Efeler Ligi

11 Ekim Pazar:
13.00 Arhavi Voleybol-Galatasaray HDI Sigorta (Arhavi)
14.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-İnegöl Belediyespor (Haldun Alagaş)
15.00 Altekma-Spor Toto (Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi)
16.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Afyon Belediye Yüntaş (Cengiz Göllü)
19.00 Fenerbahçe HDI Sigorta-Arkas Spor (Burhan Felek)

Not: Tokat Belediye Plevne-Halkbank, Sorgun Belediyespor-Haliliye Belediyespor ve Solhanspor-Ziraat Bankkart müsabakaları, Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi.

Voleybolda haftanın programı Misli.com Sultanlar Ligi ve Efeler Liginde 8. hafta...

Sultanlar Ligi keyfi CANLI YAYINLARLA Misli.com'da! Tüm maçları canlı izle...

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