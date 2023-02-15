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Voleybolcular Gözde Öztürk, Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu depremde hayatlarını kaybetti

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#Deprem#Voleybol#Hatay
Voleybolcular Gözde Öztürk, Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu depremde hayatlarını kaybetti
Oluşturulma Tarihi: Şubat 15, 2023 12:11

Türkiye Voleybol Federasyonu, Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcuları Gözde Öztürk, Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu'nun hayatlarını kaybettiğini açıkladı.

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Kadınlar Voleybol 2. Ligi takımı Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı'nda forma giyen Gözde Öztürk, Ahsen Baş, Dilek Mucuk ve İrem Kurtoğlu, depremde hayatlarını kaybetti.

Türkiye Voleybol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada; "Rasus Kimya Hatay Voleybol Takımı sporcularından Gözde Öztürk, Dilek Mucuk, Ahsen Baş ve İrem Kurtoğlu'nun deprem felaketinde vefat ettiklerini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Sporcularımıza ve hayatını kaybeden tüm yurttaşlarımıza Allah’tan rahmet; aileleri ve milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar dileriz. Camiamızın başı sağ olsun." ifadeleri kullanıldı.

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#Deprem#Voleybol#Hatay

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