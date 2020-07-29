Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, 2 bin 500 kişiyle koşulacak

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (World Athletics) tarafından altın kategoriye yükseltilerek dünyadaki en iyi 8 yarı maraton listesine giren Vodafone İstanbul Yarı Maratonu, Tarihi Yarımada'da koşulacak.

Yarı maraton, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan "Kovid-19 Kitlesel Etkinlikler Rehberi" kriterleri gereği sınırlı sayıda kişiyle yapılacak.

Her yıl 10 ve 21 kilometre etaplarından oluşan maraton, bu sene yeni normal dönem önlemleri ile sadece 2 bin 500 sporcunun katılımıyla 21 kilometre şeklinde gerçekleştirilecek.

Sporcular, başlangıç noktasında metrekare başına düşen kişi sayısından, bekleme alanındaki düzenlemeye kadar alınan kararlara "www.istanbulyarimaratonu.com" adresinden ulaşabilecek