Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulaması Hürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLDÜNYA KUPASIPUAN DURUMUFİKSTÜRBASKETBOLVOLEYBOLYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERSpor Arena Haberleri

Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor! Kulüpten açıklama: 'İnanıyorum'

Güncelleme Tarihi:

#Pereira#Flamengo#Braz
Vitor Pereiranın yeni adresi belli oluyor Kulüpten açıklama: İnanıyorum
Oluşturulma Tarihi: Aralık 08, 2022 22:53

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, teknik direktörlük konusunda görüşme yaptıkları belirtilen Vitor Pereira için açıklamalar yaptı.

Haberin Devamı

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve son olarak Corinthians'ta görev yapan teknik direktör Vitor Pereira için önemli bir açıklama yapıldı.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Vitor Pereira ile görüştüklerini doğruladı.

'KESİNLİKLE İNANIYORUM'

Brezilya basınına konuşan Braz, "Pereira'nın 2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum" dedi.

Marcos Braz sözlerini, "Özen gerektiren bazı yasal konular var ve bize verilen tavsiyelere uyacağız" ifadeleriyle tamamladı.

Gözden Kaçmasın

Fenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladıFenerbahçe günü tek antrenmanla tamamladıHaberi görüntüle

Haberle ilgili daha fazlası:
#Pereira#Flamengo#Braz

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Makyaj yapmak zorunda mıyım?

#Makyaj
Ukraynanın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz

Ukrayna'nın belleği için canlarını ortaya koydular: Onlarla karşı karşıya gelmek istemezsiniz!

#Ukrayna-Rusya Savaşı
BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum

BİR SORUDAN FAZLASI | Neden sürekli yalan söylüyorum?

#Yalan