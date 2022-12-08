Vitor Pereira'nın yeni adresi belli oluyor! Kulüpten açıklama: 'İnanıyorum'

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Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve son olarak Corinthians'ta görev yapan teknik direktör Vitor Pereira için önemli bir açıklama yapıldı.

Flamengo Başkan Yardımcısı Marcos Braz, Vitor Pereira ile görüştüklerini doğruladı.

'KESİNLİKLE İNANIYORUM'

Brezilya basınına konuşan Braz, "Pereira'nın 2023'te teknik direktörümüz olacağına kesinlikle inanıyorum" dedi.

Marcos Braz sözlerini, "Özen gerektiren bazı yasal konular var ve bize verilen tavsiyelere uyacağız" ifadeleriyle tamamladı.