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Futbol
AA
Haber Giriş: 17.09.2020 - 13:45 | Son Güncelleme:

Vitesse'de koronavirüs krizi! Teknik ekipten 8 kişi...

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Vitesse'de koronavirüs krizi! Teknik ekipten 8 kişi...
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Hollanda Birinci Futbol Ligi (Eredivisie) ekibi Vitesse'de teknik direktör Thomas Letsch dahil teknik ekipten 8 kişi yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, teknik ekipten 8 kişinin test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.

Alman çalıştırıcı Letsch'in de dahil olduğu 8 çalışanın takımdan ayrılarak izolasyon sürecine girdikleri belirtildi.

Vitesse'nin 19 Eylül Cumartesi günü Sparta'yı konuk edeceği lig maçında 52 yaşındaki Letsch, takımının yedek kulübesindeki yerini alamayacak.

 

Vitessede koronavirüs krizi Teknik ekipten 8 kişi...

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