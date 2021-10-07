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Virtus.pro, PCS 5 Avrupa Büyük Finallerini kazandı

#PUBG#Virtus.Pro#PCS 5
Virtus.pro, PCS 5 Avrupa Büyük Finallerini kazandı

Virtus.pro, 250.000 ABD dolarından fazla olan ödül havuzundaki en büyük payı almak için Avrupa'nın en iyi 15 takımı ile olan mücadelesinden galip olarak ayrıldı.

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KRAFTON Inc., PCS5 Avrupa Büyük Finallerinin kazananının Virtus.pro olduğunu duyurdu. 3 Ekim Pazar günü, Dmytro 'Perfect1ks' Dubenyuk, Yaroslav 'spyrro' Kuvichko, Kirill 'Lu' Lukyanov ve Alexander 'BatulinS' Batulin'den oluşan Avrupa Doğu kadrosu, 15 takımı yenip liderlik tablosunun zirvesinde yer alarak 250,000 ABD dolarından fazla değerdeki ödül havuzundan 52,000 ABD doları kazandı.

Ödül havuzuna ek olarak PCS5 Avrupa takımlarının hepsi, Avrupa, Amerika, Asya ve Asya-Pasifik bölgelerinde dağıtılan küresel oyun içi öğelerden net satışların %30'unu sunan Pick'Em Challenge'dan faydalanacak.

Sıralamada Virtus.ro’yu 18,500 ABD doları kazanan FaZe Clan izledi. Üçüncülükte ise 26,500 ABD doları ödülle Question Mark takımı yer aldı.

Natus Vincere'den xmpl, FaZe Clan'dan Fexx ve Team Liquid'den mxey, turnuvanın her biri 54 skor ile tamamlayan en skorer oyuncularıydı. xmpl üç oyuncu arasında en fazla toplam hasara sahip olması sebebiyle Kill Leader ödülüne layık görüldü.

Diğer ödüller ise şöyle:

PCS5 MVP: xmpl

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All PCS Team: xmpl, Gustav, Perfect1ks and mxey

Insane Squad: Virtus.pro

PGC 2021’e resmi olarak hak kazanan sekiz Avrupa takımı şu şekilde:

  • pro
  • FaZe Clan
  • Natus Vincere
  • Team Liquid
  • Question Mark
  • HEROIC
  • ENCE
  • BBL Esports
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#PUBG#Virtus.Pro#PCS 5