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Vincenzo Montella'dan Fenerbahçe maçı sözleri

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#Adana Demirspor#Sivasspor#Vincenzo Montella
Vincenzo Montelladan Fenerbahçe maçı sözleri
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 14, 2022 01:23

Spor Toto Süper Lig'in 2’nci haftasında Adana Demirspor, evinde Demir Grup Sivasspor’u 3-0 yendi. Karşılaşma sonrası Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ile Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay açıklamalarda bulundu.

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Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay kadroya takviyeler yapmak zorunda olduklarını belirterek, “Ligin başları biraz sıkıntılı geçebilir. Çünkü oyuncu, kadro ve transferler olabilir. Bana göre gol yiyene kadar iyiydik. Adana Demirspor, taraftarlarının desteğiyle baskı buldu ve bu gayet normal. Biz de baskı bulduk. Bana göre hakem çok büyük bir hata yapmıştır. Hakem görmüyorsa, VAR’da göremiyor. Adam dirsek yemiş ve oyundan çıkıyor. O da bizim için çok büyük bir dezavantaj oldu. Maalesef dirsek yediği için oyundan aldık arkadaşımızı. Şu an yaptığımız transferlerin hiçbirisi hazır değil. Zaten tam da istediğimiz transferleri yapamadık. 3 gün sonra Malmö, sonra Alanya sonra da yine Malmö ve Beşiktaş ile oynayacağız. Onun için mutlaka transfer yapıp bu temponun üzerine çıkmalıyız. Bunu da mutlaka başaracağız, başaracak güçte bir takımız” dedi.

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"TARAFTARIMIZIN ÖNÜNDE KAZANDIĞIMIZ İÇİN MUTLUYUM"

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella, “Mutluyum böyle bir performans gösterdiğimiz için. Gösterdiğimiz duruş da çok önemliydi. Özellikle gösterdiğimiz oyun kalitesi de çok önemliydi. Burada geliştirmemiz gereken bir unsur var o da kalenin önündeki bitiriciliğimiz. Bunun üzerinde çalışacağız. Kendi evimizde ilk maçımız ve taraftarımızın önünde kazandığımız için mutluyum” diye konuştu.

Fenerbahçe maçı hakkında da görüşlerini bildiren Montella, “2 galibiyetten geliyoruz ve ayaklarımız yere basarak maça çıkacağız. Orada da performansımızı göstereceğiz, büyük bir takıma karşı oynayacağız” diye konuştu.

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#Adana Demirspor#Sivasspor#Vincenzo Montella

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