Vincenzo Montella'dan Arda Güler serzenişi: Mantıklı olmak gerekiyor

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Hazırlık maçında Macaristan'a konuk olan A Milli Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Vincenzo Montella açıklamalarda bulundu.

İyi bir test maçı olacağını kaydeden Montella, "Bizim için güzel bir test olacak EURO 2024 öncesinde. Rakibin aksiyonlarına göre sahada neler yapacağımız çok önemli. Son maçlarda Orkun Kökçü bizimle değildi. Çok önemli bir futbolcumuz. Umarım bizim için iyi bir performans sergiler." diye konuştu.

Kadro tercihi hakkında gelen soruyu yanıtlatan Vincenzo Montella, "Dürüst olmak gerekirse bazen problem yokken problem yaratmak istiyormuşuz gibi görünüyor. Arda Güler görmek istediğimiz bir futbolcu. 8 aydır 20 dakika her maçta oynamayan bir futbolcuyu hemen oynatıp riske atmak gerekir mi? Burada duygusal olmamak lazım. İnsanları anlıyorum ama mantıklı olmak gerekiyor. Herkesi değerlendirmek istiyoruz. Burada kötü bir niyetle cevap vermedim. Mayıs ya da haziran başında çok fazla konuşacağınız isimler olacak. Çünkü sadece 20 kişiyi hareketli bir şekilde götürebileceğiz Avrupa Şampiyonası'na." dedi.