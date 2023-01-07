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Vincent Aboubakar'ın sözleşmesi feshedildi iddiası

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#Transfer#Vincent Aboubakar#Beşiktaş
Vincent Aboubakarın sözleşmesi feshedildi iddiası
Oluşturulma Tarihi: Ocak 07, 2023 23:06

Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katarak adından söz ettiren Al Nassr, ismi Fenerbahçe ile de anılan Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti.

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Al Nassr, Cristiano Ronaldo'ya yer açmak için yabancı kontenjanını boşaltmak amacıyla Vincent Aboubakar'ın sözleşmesini feshetti.

Fransız basınından RMC ve AFP'de çıkan haberlere göre, Al Nassr, Aboubakar'ın tüm alacaklarını ödedikten sonra sözleşmesini feshetti.

Yabancı kontenjanı nedeniyle henüz kadroya ismi yazılamayan Cristiano Ronaldo'ya yer açıldığı belirtildi.

Cristiano Ronaldo'nun ise Manchester United'dan 2 maçlık men cezası olması nedeniyle Al Nassr ile ilk maçına 22 Ocak'ta çıkması bekleniyor.

Devre arasında serbest oyuncu statüsüne giren Vincent Aboubakar, iki dönem Beşiktaş forması giyerken son dönemde adı Fenerbahçe ile anılıyordu.

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