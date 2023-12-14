Vincent Aboubakar kendini savundu: Saçma suçlamalara son verelim

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Beşiktaş'ta Süper Lig ve Konferans Ligi'nde alınan kötü sonuçların ardından 5 futbolcu için kadro dışı kararı alınmıştı.

Siyah beyazlılarda Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Valentin Rosier, Eric Bailly ve Jean Onana'nın kadro dışı bırakıldığı duyurulmuştu.

Beşiktaş'ta kadro dışı bırakılan isimlerden Vincent Aboubakar'ın saç ektirdiği ve topa kafa vurmaması gerektiği için sakat olduğunu söylediği öne sürülmüştü.

Kamerunlu golcü, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddialara yanıt verdi.

Saç ekimi iddialarını yalanlayan Aboubakar, "Artık bu saçma suçlamalara son verelim. Bu sezon herhangi bir saç bakımı yapmadım. Geçen sezon bittikten sonra ve sezon öncesi başlamadan saçlarıma bakım yaptırmıştım. Bu sezon kulüpte hiç kimseyle herhangi bir tartışmam ya da disiplinsiz davranışım olmadı. Bu sezon 11 gol 3 asist yaptım. Geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol attım. Ve hepsinden önemlisi, sözleşmeli olduğum her dakika tüm çabamı ve konsantrasyonumu takıma veriyorum. Kulüp zaten durumu yeniden değerlendirdi ve e-posta gönderdi. Hukuki davalara konu olabilecek asılsız suçlamalardan vazgeçin, işimi yapmama izin verin." ifadelerini kullandı.