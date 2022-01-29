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Vincent Aboubakar CANLI YAYINLA Misli.com'da! Kamerun'un Gambiya karşısında iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Gambiya Kamerun
Vincent Aboubakar CANLI YAYINLA Misli.comda Kamerunun Gambiya karşısında iddaa oranı...

Aboubakar, Choupo-Moting ve Ekambi önderliğindeki Kamerun, Afrika Uluslar Kupası'na ilk kez katılan Gambiya ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını TEK MAÇ, Canlı Bahis ve Canlı İzle seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Afrika'dan futbol keyfi Misli.com'da bir başka!

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İlandır

GAMBİYA

İlk kez katıldığı Afrika Uluslar Kupası'nın grup aşamasında 7 puan toplayan, bu 7 puanın 4'ünü 90 ve sonrasında bulduğu gollerle elde eden Gambiya; çeyrek finale kalma maçında bir sürpriz daha yapıp Gine'yi kupa dışına itmeyi başarmıştı.

Sırada ev sahibi Kamerun var, büyük bir meydan okuma ile karşı karşıyalar!

Temmuz 2018'den beri takımın başında olan Belçikalı Tom Saintfiet 4'lü savunma tercih ediyor. Turnuvadaki 4 maçta da stoper ikilisi olarak "Omar Colley & James Gomez" sahaya çıktı. Sol bekte Pa Modou ya da Ibou Touray forma giyecek.

Hücumda ise 4 isim dikkat çekiyor...

Merkezde genelde Assan Ceesay izledik, sağ kanatta da Ablie Jallow... Sol kanatta bazı maçlarda Musa Barrow'u, bazı maçlarda da Modou Barrow'u gördük.

Ceesay gol sevinci yaşayamadı, Jallow hem Moritanya hem de Tunus maçlarında galibiyet gollerini atan isimdi. O gollerin asistini yapan Musa Barrow, aynı zamanda Mali ve Gine maçlarında tabela da yaptı.

KAMERUN

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Turnuvanın ev sahibi Kamerun, farklı geçtiği Etiyopya mücadelesi sonrası Yeşil Burun Adaları ile 1-1 berabere kalmıştı.

Son 16 turunda kalesinde sol bek Chaker Alhadhur'u oynatan Komorlar'ı da zar zor 2-1 yenip adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Önceki kadrolardan aşina olduğumuz Paul-Georges Ntep ve Arnaud Djoum çağrı almadı. Hücum merkezinde Beşiktaş'tan tanıdığımız Vincent Aboubakar ve Eric Maxim Choupo-Moting forma giyiyor.

Sol kanattan Karl Toko Ekambi'nin katkısını da es geçmeyelim...

Kale Andre Onana'ya emanet; orta alanda ağır yükü çeken isimlerden biri Andre Zambo Anguissa, diğeri Martin Hongla.

TD Antonio Conceiçao; "Rakibimize saygı duyuyoruz. Turnuvada kolay maç yok. Hücumda çok etkili oyuncuları var, konstrasyonumuzu maç boyu yukarıda tutmalıyız..." dedi.

Vincent Aboubakar CANLI YAYINLA Misli.comda Kamerunun Gambiya karşısında iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Gambiya'nın bu turnuvadaki tüm maçları "2.5 ALT" bitti. (4 maç - 5 gol)

- Kamerun'un bu turnuvadaki tüm maçlarında "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 13 gol)

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AFRİKA ULUSLAR KUPASI'NA SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Gambiya ile Kamerun'u karşı karşıya getirecek bu Afrika Uluslar Kupası mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "2.5 ALT" tercihine 1,30 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,35'ten oynayabilirsiniz. "Kamerun kazanır" tercihi diğerlerinde 1,41 iken Misli.com'da 1,46!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

TEK MAÇ fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Afrika Uluslar Kupası Son 16 turu karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Kamerun kazanır" oldu!

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%51'lik kesim ev sahibi avantajıyla Aboubakar ve arkadaşlarını Gambiya karşısında ön planda tutuyor...

%9'luk kesim ise "2.5 ALT" tercihini kuponlarına eklemiş ve 90 dakika içerisinde 3 gol çıkmayacağını düşünüyor.

Burada oranlar çok daha yüksek! Hemen Misli.com'a üye ol, SÜPER ORAN ile iddaa oyna...

Vincent Aboubakar CANLI YAYINLA Misli.comda Kamerunun Gambiya karşısında iddaa oranı...

Kamerun'un en önemli silahı, bir dönem Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar!

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#Misli.Com#İddaa#Gambiya Kamerun

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