Son Güncelleme:
Villarreal'de Unai Emery'den Sivasspor yorumu! 'Bizi çok zorladı'
Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.
UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, maç sonunda açıklamalar yaptı.
İşte Unai Emery'nin sözleri;
Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı.
İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK
Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle