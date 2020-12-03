Villarreal'de Unai Emery'den Sivasspor yorumu! 'Bizi çok zorladı'

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Unai Emery'nin sözleri;

Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı.

İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK

Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık