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GeriFutbol Villarreal'de Unai Emery'den Sivasspor yorumu! 'Bizi çok zorladı'
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Futbol
Haber Giriş: 03.12.2020 - 23:30 | Son Güncelleme:

Villarreal'de Unai Emery'den Sivasspor yorumu! 'Bizi çok zorladı'

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Villarreal'de Unai Emery'den Sivasspor yorumu! 'Bizi çok zorladı'
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Villarreal Teknik Direktörü Unai Emery, UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından konuştu.

UEFA Avrupa Ligi'nde Sivasspor'u 1-0 mağlup eden Villarreal'de teknik direktör Unai Emery, maç sonunda açıklamalar yaptı.

İşte Unai Emery'nin sözleri;

Sivasspor, bizi çok zorladı. Maç boyunca direnç gösterdiler. Oyuncularımız ellerinden geleni yaptı.

İYİ BİR İŞ ÇIKARDIK

Sivasspor'un da iyi oyuncuları var. Maçı kaybetme ihtimalimiz olabilirdi, iyi bir iş çıkardık

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