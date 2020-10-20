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GeriFutbol Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek
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Haber Giriş: 20.10.2020 - 14:52 | Son Güncelleme:

Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek

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Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek
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UEFA Avrupa Ligi I Grubu'nda perşembe günü Villarreal ile DG Sivasspor arasında oynanacak karşılaşmayı Ukraynalı hakem Serhiy Boiko yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi I Grubu ilk maçında Sivasspor, 22 Ekim Perşembe akşamı İspanya temsilcisi Villarreal ile karşılaşacak. El Madrigal Stadyumu'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada Ukraynalı hakem Serhiy Boiko düdük çalacak. Boiko’nun yardımcılıklarını Semen Shlonchak ve Viktor Matyash yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Vitaliy Romanov olacak.

Villarreal - Sivasspor maçını Serhiy Boiko yönetecek

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