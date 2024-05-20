Villarreal - Real Madrid maçında Arda Güler ve Sörloth damgası! 25 yıl sonra ilki başardı, Fenerbahçe'yi kutladı

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İspanya LaLiga'da şampiyonluğunu haftalar önce ilan eden Real Madrid, 37. hafta maçında deplasmanda Villarreal ile karşılaştı. Gol düellosuna sahne olan maç 4-4 bitti. Real Madrid'in gollerini 14 ve 45+1'de Arda Güler, 30. dakikada Joselu ve 40. dakikada Vazquez atarken Villarreal'in sayılarını 39, 48, 52 ve 56. dakikalarda Alexander Sörloth kaydetti.

25 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI

Son 3 maçta 4 gol atan Arda Güler, Opta'nın La Liga'da bu veriye sahip olduğu 1998/99'dan bu yana bir maçta iki gol atan en genç Real Madrid oyuncusu oldu. (19 yaş 84 gün)

Real Madrid filelerine 4 gol bırakıp son hafta öncesi gol krallığı yarışında avantajı eline alan Sörloth, Mor Menekşelerin filesine bir maçta 4 gol atan 6. oyuncu oldu.

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ARDA GÜLER: GOL ATMAYA DEVAM ETMEK İSTİYORUM

Real Madrid formasıyla gol sayısını 6'ya çıkaran Arda Güler, maçın ardından yaptığı açıklamada; "İlk yarıda iyi oynadık, 4-1'i bulduk ama rakibimiz de iyi oynadı ve beraberlik çıktı. Tamamen takıma odaklanmış durumdayım. Buradaki herkes bana çok yardımcı oluyor. Gol atmaya devam etmek istiyorum. 62 dakikada bir gol attığım söylendi, rakamlarla ilgilenmiyorum ama bunlardan ötürü gururluyum." dedi.

"ANCELOTTI SÜREKLİ BENİMLE KONUŞTU"

Süre bulamadığı zamanlarda Ancelotti'nin kendisine karşı tavrını anlatan Arda; "Benimle sürekli iletişim halindeydi. Çalışmaya devam etmemi, zamanımın geleceğini söyledi. Bana çok yardımcı oldu. Şükürler olsun ki süre bulup gol atmayı başarıyorum.

ANCELOTTI: ARDA ÇOK ÖZEL BİR YETENEK

Real Madrid teknik direktörü Carlo Ancelotti de maçın ardından milli futbolcumuzu övgü.

"Arda bugün hücumda özel şeyler gösterdi. Kaleye yakın olduğunda daha efektif oynuyor. Az şut sayısıyla çok gol attı. Özel bir yetenek."

FENERBAHÇE'NİN DERBİ PAYLAŞIMINA YORUM ATTI

Arda Güler, 4-4 biten maçın ardından derbide Galatasaray'ı 1-0 mağlup eden Fenerbahçe'ni Instagram paylaşımına sarı-lacivert kalpli yorum bıraktı.

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