Galatasaray - Fenerbahçe maçında Djiku'nun gördüğü kırmızı kart doğru mu? Fırat Aydınus yorumladı

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Fenerbahçe'nin RAMS Park'ta Galatasaray'ı 1-0 mağlup ettiği maçta Djiku'nun ikinci sarıdan kırmızı kart görmesi çok konuşulmuş, Fenerbahçe cephesi Arda Kardeşler'in kararına büyük tepki göstermişti.

Hürriyet yazarı Fırat Aydınus Arda Kardeşler'in kararlarını değerlendirdi.

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"KIRMIZI KART HATALIYDI"

Arda Kardeşler’in Djiku’ya gösterdiği 2. sarı kart ‘uzaydan bile görülmeli’ tabirine uymuyor. Dolayısıyla kırmızı kart yanlıştı.

Arda Kardeşler’in sezonun ilk yarısında F.Bahçe-G.Saray maçını baz alarak bu maça hazırlanmaması gerektiğini aynı yönetim düşüncesi ile sahaya çıkmaması gerektiğini hafta içinde belirtmiştim. Kardeşler’in derbiden önceki son maçı yine bu stattaki G.Saray-Sivas mücadelesiydi. Ve o müsabakada Galatasaray adına verilmeyen bir penaltı ve hatalı bir gol iptali vardı. Aslında algoritmik verilere göre tuşa bastığınızda bu maça atanmasının yapay zeka tarafından ihtimali yoktu. Ama bu maça Türk hakem olarak atanacak hiçbir alternatif olmadığından şahsi fikrim manuel görevlendirildi.

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BAŞKA ATILANLAR DA OLABİLİRDİ

Evet seviyesi çok zor bir mücadeleydi. Bu tür maçları hatasız yönetmek kolay değil fakat FIFA hakemi Arda Kardeşler bu maçta gerek faul ve fena hareketler konusunda gerekse göstermesi gereken sarı kartları göstermeyip vermemesi daha doğru olacak kartları vererek disiplin cezalarında çokça hatalar yaptı. Sarı kart değerlendirmeleri yerinde ve doğru olsaydı ikinci sarı karttan kırmızı kart ile oyun dışı kalacak futbolcular olacaktı.

KIRMIZININ ETKİSİNDE KALDI

Djiku ilk sarı kartta sınırları zorluyor ama sarı kart doğru. 21. dakikadaki majör pozisyonda Alexander Djiku’nun 2. sarı kartı hatalıydı. 2. sarı kart ‘uzaydan bile görülmeli’ tabirine uymuyor. Ne kontrolsüz bir hareket ne de umut vadeden bir pozisyon içeriyordu sarı kart için. Hatta kimilerine göre faul bile tartışılır.

Arda Kardeşler’in aslında en büyük handikapı; bu pozisyonunun etkisinde kalıp Galatasaray’ın aleyhine 4-5 hatalı karar vermesi oldu.

Derbinin kader pozisyonunda yaptığı hata sonrası maçın skoru ise Kardeşler’in hakem şansı oldu.

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Kardeşler’in derbi maçın son dakikalarda hem Fenerbahçe hem de Galatasaray’ın beklenti içinde olduğu King-Torreira ve Kerem-Ferdi pozisyonlarında devam kararı doğruydu.