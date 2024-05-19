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Villarreal 4-4 Real Madrid (Maç özeti)

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#Villareal#Real Madrid#La Liga
Villarreal 4-4 Real Madrid (Maç özeti)
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2024 20:19

İspanya La Liga'nın 37. haftasında Villarreal ile şampiyonluğunu garantilemiş olan Real Madrid karşı karşıya geldi. Milli yıldız Arda Güler'in ilk 11'de başlayıp 2 gol attığı müsabaka 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

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Villarreal ile Real Madrid, İspanya La Liga'nın 37. haftasında kozlarını paylaştı. Estadio de la Ceramica'da oynanan müsabaka, 4-4'lük beraberlikle sonuçlandı.

Real Madrid'in gollerini 30. dakikada Joselu, 40. dakikada Lucas ve 14 ile 45+2. dakikalarda Arda Güler kaydetti. Villarreal'in golleri ise 39, 48, 52 ve 56. dakikalarda Alexander Sörloth'tan geldi.

Bu skorun ardından daha önce şampiyonluğunu garantilemiş olan Real Madrid, 94 puana ulaştı. Villarreal ise 52 puanla 8. sırada yer aldı.

Real Madrid, gelecek hafta Real Betis'i konuk edecek. Villarreal ise Osasuna deplasmanına çıkacak.

ARDA İLK 11'DE BAŞLADI, 2 GOL ATTI

Real Madrid'de forma giyen milli yıldız Arda Güler, ilk 11'de başladığı karşılaşmaya damga vuran isimlerden oldu. Genç futbolcu, 90 dakika sahada kaldığı maçta 2 gol kaydetti. Sezonun geride kalan kısmında 10 La Liga maçında forma giyen 19 yaşındaki futbolcu, bu maçın ardından ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti.

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#Villareal#Real Madrid#La Liga

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